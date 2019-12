Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kafka vor Premiere am Theater Nordhausen

Am 10. Januar lädt das Nordhäuser Theater zu seiner nächsten Schauspielpremiere. Das Rudolstädter Ensemble gibt das Stück „Der Prozess“ nach dem gleichnamigen Romanfragment von Franz Kafka. Eine halbe Stunde vor allen Aufführungen wird eine Stückeinführung angeboten. Karten gibt es im TA-Pressehaus, Bahnhofstraße 33 in Nordhausen, an der Theaterkasse und an allen Vorverkaufsstellen des Theaters.