Weimar. Das Thüringer Landesarchiv kämpft mit Konkurrentenklagen und Konkurrenzfähigkeit. Die Risse in einer tragenden Säule des Staates werden größer.

Kein Nachfolger, kein Nachwuchs: Thüringens Archivwesen in Nöten

Ein geordnetes Archivwesen, heißt es, ist eine tragende Säule des Staates. Insofern wackelt Thüringen. Die Leitung des Landesarchivs ist seit zwei Jahren kommissarisch besetzt, die des Hauptstaatsarchivs Weimar, der wichtigsten der sechs Abteilungen, seit bald drei.

Dabei wurden die Nachfolgen für Bernhard Post und Dagmar Blaha rechtzeitig ausgeschrieben, bevor beide in Pension gingen. Die Bewerberlage blieb überschaubar. Sieben Beamte wollten das Landesarchiv mit neunzig Mitarbeitern leiten, acht das Hauptstaatsarchiv, dem ein Drittel davon angehört. Jeweils ein Kandidat wurde auserkoren, doch Mitbewerber aus dem Haus reichten Konkurrentenklagen ein.

Im ersten Quartal 2021 will das Oberverwaltungsgericht das „Eilverfahren“ zum Landesarchiv abgeschlossen haben. Die Staatskanzlei kommandierte derweil Stefan Biermann aus der Kulturabteilung dorthin ab. Als dieser ins Landesverwaltungsamt wechselte, übernahm Dieter Marek. Der hat eigentlich genug zu tun. Er leitet das Staatsarchiv Rudolstadt. Eine hohe Arbeitsbelastung bestätigt daher die Staatskanzlei. Ebenso kommissarisch leitet, in Form einer Hausbesetzung, Frank Boblenz das Hauptstaatsarchiv. Er bewegt sich aber selbst in Sichtweite der Pensionsgrenze.

Schon vor 100 Jahren galt ein Landesarchiv als überfällig

Die Stellen sind zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt vakant. Zwar werden zentrale Aufgaben aus dem Archivgesetz erfüllt, für Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung, Rechtsprechung sowie Bürgeranliegen. Einstweilen bleibt jedoch ein vollendetes Landesarchivs, das unter anderem Berge von Digitalisierungsaufgaben stemmen muss, auf der Strecke.

Es war gegen erhebliche politische Widerstände aus sechs eigenständigen Staatsarchiven 2016 gebildet worden. Gleichsam aus einer Verteidigungsposition der Kleinstaaterei heraus war von „DDR-Zentralismus“ die Rede. Dabei sind Landesarchive in Deutschland die Norm. Und bereits vor 100 Jahren galt ein solches als überfällig. Archivdirektor Armin Tille warb seit 1920 dafür in Thüringen. Er scheiterte an den Provinzen, bis man ihm 1926 immerhin die Oberleitung aller thüringischen Staatsarchive übertrug.

Die große Koalition plante noch 2014 unter Minister Christoph Matschie (SPD) die große Fusion, inklusive des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie. Die Süddeutsche Zeitung erfand dafür den Spottbegriff „Archiväologie“. Rot-Rot-Grün rückte davon ab, konzentrierte sich aufs Zentralarchiv und setzte es neuer Proteste wegen nur halbherzig um.

Trotz der Zusammenlegung blieben die Standorte als kulturelle Einrichtung vor Ort erhalten, erklärte Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), bevor er Bernhard Post zum Leiter des Landesarchivs ernannte. Post war bis dato Chef des Hauptstaatsarchivs Weimar gewesen, das bereits zentrale Leitungsaufgaben erfüllte, und stand gleichsam in der Tradition Armin Tilles.

Trotz attraktiver Archivbestände zu wenige Bewerber

Für seine Nachfolge im „landeskundlichen Kompetenzzentrum“ lockte die Ausschreibung auch mit Thüringen selbst: „attraktiver Standort zum Arbeiten, Wohnen und Leben“. Weniger verlockend: das Geld. Mit seinem Besoldungsgefüge biete der Freistaat attraktive Gehälter, erklärt die Staatskanzlei zwar. Die Besoldungsgruppe A16 (Grundgehalt bis 7500 Euro) ist aber nur bedingt konkurrenzfähig. Die meisten Bundesländer bieten für diese Position B2 oder B3 an: 500 bis 1000 Euro mehr.

Wer nach Thüringen wechselt, sieht den Karrieresprung nicht auf dem Gehaltszettel. Lebensqualität und bedeutende historische Archivbestände (Reformation, Weimars Klassik, Bauhaus) allein sind keine allzu schlagkräftigen Argumente. Zumal sich Archivare je nach Qualifikation ihre Stellen aussuchen können. Es gibt zu wenige, der Konkurrenzkampf unter Archiven ist groß.

Die Länder bilden trotz großer Nachfrage zu wenig aus – und Thüringen gar nicht mehr. Rot-Rot-Grün schaffte die Ausbildungsordnung für den höheren Archivdienst vor fünf Jahren ab. Aktuell prüft die Staatskanzlei, sie wieder einzuführen. Denn die Idee, Angestellte auszubilden anstatt Beamte auf Widerruf, um sie besser zu entlohnen, funktionierte im Archivsystem nicht. Derweil werden die Risse in einer tragenden Säule des Staates größer, von oben bis unten.