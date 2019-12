Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kerstin Ott kommt nach Nordhausen

Mit ihrer Durchbruchssingle „Die immer lacht“ eroberte sie 2016 die Musikwelt im Sturm. Ganze 170 Millionen Mal wurde das Lied seitdem bei Youtube geklickt, das Nachfolgealben wie „Herzbewohner“ oder „Mut zur Katastrophe“ den Weg ebnen sollte und Sängerin Kerstin Ott zur Überraschungskarriere verholfen hat. Schließlich war nicht zu ahnen, dass die gelernte Malerin und Lackiererin einmal über die Bühnen der Republik touren wird. Und wenn sie das kommendes Jahr wieder tut, will sie dabei auch einen Stopp vor den Toren Nordhausens einlegen: Denn am 24. Oktober 2020 wird Kerstin Ott das Oktoberfest bei Wippertaler Getränke in Sundhausen eröffnen.

Über Peter Winselns Gesicht huscht ein Lächeln, als er seinen Stargast im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigt. Für viele gehören die Oktoberfeste auf dem Firmengelände des Getränkelieferanten zum fixen Termin im Partykalender. Michael Wendler war schon da, ebenso wie die Dorfrocker, Micky Krause oder Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller dem Fest ihren musikalischen Stempel aufdrückten. „Die ganzen Mallorca-Leute eben“, erinnert sich Peter Winsel, der sich über Kerstin Otts Auftritt noch ein Stück mehr zu freuen scheint. Immerhin, so erzählt der Geschäftsführer, versuche man auch im 24. Jahr der Sause noch neue Impulse zu setzen – für die Heimatstadt und für Interessierte über die Grenzen Nordhausens hinaus. Ott, die modernen Dance-Pop mit deutschsprachigem Schlager verbindet, scheint für den Veranstalter die perfekte Wahl dafür. Die Frage, ob es schwer gewesen sei, die Sängerin zu engagieren, beantwortet Peter Winsel nicht ohne Stolz und wieder mit breitem Lächeln: „Man muss schon einige Leute kennen.“ Geplant ist ein etwa 45-minütiger Solo-Auftritt der Sängerin von Liedern wie „Regenbogenfarben“. „Bis dahin wird sie aber sicher noch einen neuen Hit im Radio haben. Immerhin steht sie dann kurz vor ihrer Herbststadiontour“, glaubt Winsel an die Kreativität seines Gasts, der die rund 1800 Quadratmeter große Halle zum Beben bringen soll. Eingerahmt werden soll das Konzert von einem Auftritt der Partyband „Bross4You“, blickt Peter Winsel voraus. Der Samstag und Sonntag nach der großen Eröffnung wird dann wieder im Stile vorangegangener Oktoberfeste sein: „Zünftig und klassisch wird es zugehen“, sagt Winsel, der schon von einem Auftritt der Partyband „Bartlos“ weiß. Wie die 25. Auflage seines Oktoberfestes in zwei Jahren aussieht, ob hier noch größere Höhepunkt geplant sind, das weiß aber auch er noch nicht. Immerhin steht im Januar auch noch das 30-jährige Firmenjubiläum von Wippertaler Getränke auf der Agenda, sagt Winsel. Der Kartenvorverkauf für Kerstin Ott am 25. September in Sundhausen (Einlass 19 Uhr) beginnt im Januar. Tickets zu je 20 Euro gibt es in der Stadtinformation sowie im XXL-Getränkemarkt in der Neustadtstraße in Nordhausen sowie im Internet unter www.tixforgigs.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro.