Kinder backen mit dem Nordhäuser Theaterengel Plätzchen

Bereits zum sechsten Mal hat der Engel des Nordhäuser Theaters (alias Daniela Bethge) am dritten Advent Kinder zum Plätzchenbacken eingeladen. 21 Kinder folgten diesmal der Einladung. Und so füllten die eifrigen Nachwuchsbäcker am Sonntag im Foyer des Theaters ein Backblech nach dem anderen mit hübsch verzierten Plätzchen. Diese konnten die Kinder anschließend auch mit nach Hause nehmen.