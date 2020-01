Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kissenkonzert im Theater unterm Dach in Nordhausen

Zum ersten Kissenkonzert zur Märchenoper „Hänsel und Gretel“ wird an diesem Wochenende in das Theater unterm Dach in Nordhausen eingeladen. Diese Veranstaltung in kammermusikalischer Besetzung ist genau das Richtige, um Kinder ab drei Jahren für die klassische Musik zu begeistern, meint Theatersprecherin Anne Hagedorn. Spielerisch werden die Kleinen an diese Musik herangeführt. Dabei animiert die Moderatorin Katrin Stöck die Kinder zum Mitmachen. Das Holzbläserquintett des Loh-Orchesters spielt in diesem Kissenkonzert bekannte Melodien aus Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ wie „Brüderchen, komm tanz mit mir“ und „Ein Männlein steht im Walde“, aber natürlich auch den berühmten Hexenritt. Kinder ab drei Jahren und ihre Familien sind herzlich eingeladen, das bekannte Märchen musikalisch zu erleben und die Instrumente eines Holzbläserquintetts kennenzulernen.

Karten für das Kissenkonzert am 1. Februar um 16 Uhr sowie am 2. Februar um 11 Uhr im Theater unterm Dach in Nordhausen gibt es an der Theaterkasse, Tel. 03631 / 98 34 52, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.