Klassik-Stiftung Weimar öffnet Freitag erste Häuser

Das Schiller-Museum mit der Ausstellung „Ich hasse die Natur! Mensch, Natur Zukunft“ gehört zu den ersten Stiftungshäusern, die am 28. Mai wieder öffnen.

Weimar. Sechs Einrichtungen mit Präsentationen zum Themenjahr „Neue Natur“ starten im Rahmen eines zweiwöchigen Tests.

Die Klassik-Stiftung Weimar nutzt die zweite Modellphase in der Kulturstadt und öffnet ab Freitag (28. Mai) erste Häuser. Zunächst bis zum 10. Juni sind das die Einrichtungen, die im Fokus des Themenjahrs 2021 „Neue Natur“ stehen: das Bauhaus-Museum mit der Präsentation „Bauhaus und Natur: Lyonel Feininger mit dem Rad unterwegs“, die Themenjahr-Hauptausstellung „‚Ich hasse die Natur! Mensch, Natur, Zukunft“ im Schiller-Museum, das „Grüne Labor“ am Tempelherrenhaus im Ilmpark, das Römische Haus im Park mit einem neuen interaktiven Modell zur Geschichte des Parks, Goethes Gartenhaus sowie das Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek mit der Präsentation „Land. Fluss. Kentmanus. Natur erforschen im 16. Jahrhundert“. Zudem starte ab Sonntag (30. Mai) das „Grüne Labor unterwegs“ mit Lastenfahrrädern zu Pop-up-Workshops in den Stadtraum.

Corona-Blog: Infektionslage entspannt sich weiter – Hotels und Pensionen dürfen in Weimar öffnen

Besucherinnen und Besucher benötigen einen Nachweis über einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Schnelltest oder maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test, alternativ müssen sie seit mindestens 14 Tagen durchgeimpft oder eine Covid-Infektion seit 28 Tagen bis sechs Monaten überstanden haben. Zudem müssen sie sich zur Kontaktnachverfolgung digital oder manuell registrieren lassen und wurden von der Stiftung daher gebeten, ihre Ausweispapiere am Einlass bereitzuhalten. Darüber hinaus sei die Zahl der Besucher, die eine FFP-2- oder medizinische Maske tragen sowie den üblichen Abstand halten müssen, streng kontingentiert.

Tickets sowie das Kombi-Ticket „Neue Natur“ seien an den Kassen der Häuser erhältlich, der Eintritt in das Römische Haus, das Grüne Labor und das Studienzentrum kostenlos. Über die Öffnung weiterer Häuser in einem zweiten Schritt wolle die Stiftung rechtzeitig informieren.