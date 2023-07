Filmprodunktionsfirma sucht Komparsen aus dem Raum Gera für Kinofilm-Dreh

Schauspielerin Sandra Hüller, geboren in Suhl.

Gera. Der Thüringer Filmstar Sandra Hüller spielt in der Wende-Geschichte mit. Gedreht werden soll von Anfang Juli bis Anfang August.

Die ostdeutsche Filmproduktionsfirma Row Pictures sucht für einen Kinofilm Komparsen aus Gera und Umgebung. Bei dem Film handelt es sich laut Informationen unserer Zeitung höchstwahrscheinlich um eine Wendekomödie mit dem Arbeitstitel „Zwei zu Eins“ beziehungsweise „2:1“. Zur geplanten Besetzung gehört laut Branchen-Portal „Filmstarts.de“ auch die vielfach ausgezeichnete, aus Thüringen stammende Schauspielerin Sandra Hüller („Toni Erdmann“).

Gedreht werden soll von Anfang Juli bis Anfang August. Gesucht werden vor allem männliche Komparsen „zwischen 18 und 30 Jahren, mit längeren Haaren“, teilte Row Pictures mit, aber grundsätzlich sei „jede und jeder“ über 18 Jahren willkommen. Mehr gab die Produktionsfirma bislang noch nicht preis.

Projekt ist Sandra Hüller wichtig

Laut „Filmstarts.de“ handelt “Zwei zu Eins“ von den drei langjährigen Freunden Robert, Volker und Maren, die in Halberstadt leben. Im Juli 1990 entdecken sie zufällig, „dass in einem alten Schacht in ihrer Nähe die Millionen der ehemaligen DDR eingelagert wurden“, heißt es auf dem Online-Portal. „Sie beschließen, das Geld zu stehlen“. Doch nach und nach kommen ihnen Zweifel.

Das Drehbuch stammt von Natja Brunckhorst, die auch Regie führt. Row Pictures hat nach Kenntnis unserer Zeitung bereits seit Mai Räume bei Geratech in Gera-Liebschwitz angemietet und dreht bereits in Gera-Lusan.

Sandra Hüller wurde 1978 in Suhl geboren. Sie wuchs in Oberhof auf, später in Friedrichroda. Den Mauerfall erlebte sie als Elfjährige. „Vieles wurde infrage gestellt. Ich habe damals meine Eltern zum ersten Mal verunsichert gesehen“, sagte die Schauspielerin im Mai der Berliner Morgenpost. Auch deswegen sei ihr das Projekt wichtig.

Bewerbungen mit aktuellem Foto unter: zweizueins@yahoo.com