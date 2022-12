Energiegeladen: Kontra K gibt bei seinen Konzerten alles, so auch in der ausverkauften Erfurter Messe. Mit seiner „Der Sonne entgegen“-Tour kam er ins verschneite Erfurt.

Kontra K in Erfurt: Botschaften und Beats

Erfurt. Das Warten im Stau vor dem Konzert hat sich für die Fans gelohnt. Sie kriegen in der Messehalle Erfurt von Deutsch-Rapper Kontra K eine satte Show geboten.

Das habe ich doch schon mal gehört! Dieser Satz fällt zumindest den Ü40-ern im Saal ein. „I, I follow, I follow you“. Kontra K steht in luftiger Höhe auf einer an Ketten schwingenden Plattform aus Plexiglas im hinteren Teil der Halle. Der alte Hit von Lykke Li ist zumindest vom Refrain her der neue des deutschen Rap-Stars. Doch singt er nach der bisher bekannten Zeile hier „Für dich gеh’ ich durch die Hölle und zurück.“ Es passt zu den großen Worten, die sich durch den Abend ziehen.

„Für den Himmel durch die Hölle“ packt den Saal

Als Kontra K, einer der zweifelsfrei großen Stars der Deutsch-Rap-Szene, diesen, seinen aktuellen Hit in der Messehalle Erfurt spielt, ist schon eine Stunde vergangen, seitdem der Vorhang mit den beiden Wölfen gefallen ist. Mit „Legenden sterben nie“ geht er ins Konzert, zuvor boten seine Homies Rico und Bendzko nach den klassischen HipHop-Muster one DJ and two MC ein heiteres Vorspiel. Schon mit „Für den Himmel durch die Hölle“, dem Titelsong des aktuellen Albums, hat er die 8000 Fans im Saal dann für sich gewonnen. Und die sind nicht unbedingt Ü40. Sondern überwiegend junge Leute, die nicht auf den ersten Blick besonders cool sein wollen. Es sind die, die man täglich trifft, in der Straßenbahn, an der Tanke, im Stadion. Die ihren Star im Radio hören und millionenfach auf den bekannten Plattformen ziehen. Keine Frage, sie lieben ihren Wolf auf der Bühne, der vor dem stilisierten Felsen ruhelos wandert.

Ausgefeilte Bühnen-Show, aber kein Rock-Theater

Schon die Show und Ausstattung zeigen aber, dass Kontra K – eigentlich Maximilian Tibor Albert Diehn – nicht mehr der harte Junge von der Straße, sondern auf den großen Bühnen angekommen ist. Bei der 1-Live-Krone hat er die Kategorie bester Hip-Hop-Künstler nahezu abonniert. Seine letzten Alben starteten durch. Aber was zählen Chart-Notierungen in Zeiten des Streaming-Klicks?

Ja, die Bühne. Auf ihr stehen verstreut die Musiker. Zweimal Gitarren, zwei DJ, Schlagzeug. Das ist nicht das puristische Hip-Hop-Arsenal, sondern das große Besteck. Aber keine Rockshow. Dafür sind die Gitarren zu sehr Soundmaschine, als dass sie in den Vordergrund treten. Dort stehen ja Kontra K und seine Männer, die gemeinsam die Vocals fett rüberkommen lassen. Auch was die Show aus Licht, Feuer und Video betrifft, brauch der Berliner keinen Vergleich scheuen. Wirklich erstklassig ist die Regie der Video-Mannschaft, die Bilder live wie sonst bei einem aufwendigen Clip auf die LED-Wand zaubert. Meist schwarz-weiß mit einer Farbe – Rot oder Grün – abgemischt. Natürlich sind die beiden Wolfsfiguren auch stets gut in Szene gesetzt, als Schatten oder heller Mittelpunkt.

Die Botschaft des Abends und ein wenig Glück

Die Ansprache wechselt den Abend zwischen Gangsta-Rapper und Familienmensch, der Verantwortung zeigen will und all jenen die Hand reicht, die irgendwo unten rumkräpeln. Aber es scheint ihm auch Spaß zu machen, Songs wie „Blei“ dazwischen zu schieben und dafür mal kurzerhand alle im Saal mit den Fingern eine Pistole zeigen zu lassen, wie es viele wohl zuletzt vor 20 Jahren bei Cowboy gegen Indianer gemacht haben.

Souverän bringt er genau so die Show zu Ende. „Erfolg ist kein Glück, nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen“, seine Botschaft singen alle mit. Und die Botschaft des Abends ist: Kontra K ist nicht mehr der Penner von vor 15 Jahren, von dem er selbst immer wieder spricht. Er ist – ja – das darf man wohl sagen, ein Star – und ganz schön lieb.