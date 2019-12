Nordhausen. Das 3. Sinfonie-Konzert der laufenden Spielzeit erklingt am 12. Januar im Nordhäuser Theater mit Kompositionen von Borodin, Schostakowitsch und Tschaikowsky.

Konzert in Nordhausen: Loh-Orchester gibt Einblick in die russische Seele

Das Programm des Abends des 3. Sinfoniekonzertes des Loh-Orchesters spiegelt die ganze Bandbreite der russischen Seele wider: Tiefste Melancholie, Schicksalhaftigkeit ebenso wie unbändige und ungebrochene Lebensfreude, heißt es in der Ankündigung des Nordhäuser Theaters. Alexander Borodins berühmte „Polowetzer Tänze“ aus seiner Oper „Prinz Igor“ präsentieren eine farbenfrohe und exotisch anmutende Musik, in der prototypisch eine Fülle von sich entgegenstehenden Stimmungen entfaltet wird.

Anlässlich seines 60. Geburtstags komponierte Dmitri Schostakowitsch sein 2. Konzert für Violoncello und Orchester. Dessen ergreifende und erschütternde Musik schwanke zwischen intimer Verinnerlichung und plötzlicher Extrovertiertheit. Das Cello, gespielt vom international gefragten Solisten Peter Bruns, tritt dabei in einen dramatisch gestalteten Dialog mit dem Orchester. Als eines der persönlichsten Werke Peter I. Tschaikowskys gilt dessen 4. Sinfonie. In einem von ihm verfassten Begleittext erklärt er, aus welcher Gefühlslage und inneren Motivation heraus er die Musik komponiert hat. Dabei zieht sich das „Schicksalsmotiv“, mit dem er das Werk eröffnet, wie ein roter Faden durch die gesamte Sinfonie.

Das Loh-Orchester, das dieses Jahr sein 400-jähriges Bestehen feiert, spielt unter der bewährten Leitung seines Generalmusikdirektoren Michael Helmrath.

Die Aufführungen sind am 11. Januar, 18 Uhr, im Haus der Kunst in Sondershausen sowie am 12. Januar um 18 Uhr im Nordhäuser Theater. Eine Konzerteinführung wird jeweils 17.15 Uhr angeboten. Ein konzertbegleitendes Angebot für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren findet immer im zweiten Teil des Konzertes statt. Dabei erfahren die Kinder Interessantes zu den Komponisten, den Werken, deren Entstehung und den Orchesterinstrumenten. Der Eintritt für die Kinder ist dank der Unterstützung des Fördervereins des Loh-Orchesters kostenlos.

Karten gibt es im TA-Pressehaus in Nordhausen in der Bahnhofstraße 33, im Internet unter www.theater-nordhausen.de sowie an der Theaterkasse, Tel. 03631 / 98 34 52.