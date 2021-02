Am 16. Februar 2020 in Georgenthal beim 25. Kreiskarnevalsumzug gab es noch keinen Lockdown..

Kreis Gotha. Mehrere Faschingsvereine aus dem Landkreis Gotha zeigten am Wochenende in sozialen Netzwerke Ausschnitte aus den vergangenen Faschingsjahren.

Jung und Alt hätten am Sonntag in Hörselgau an den Straßenrändern gestanden und den vorbeiziehenden 2000 Karnevalisten aus dem Landkreis Gotha zugejubelt. Doch die Corona-Pandemie hat den Narren leider in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht.