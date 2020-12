Kreistag des Kyffhäuserkreises beschließt Gründung der Kyffhäuserstiftung

Veranstaltungen wie das Mittelalterfest am Kyffhäuser im vergangenen Jahr ziehen viele Besucher an. Mehr Touristen ist auch Ziel der Weiterentwicklung des Geländes und der Gründung einer Stiftung.

Am Ende muss es schnell gehen. Der Kreistag beschließt mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD-Fraktion und der NPD die Gründung der Kyffhäuserstiftung. Die letzten redaktionellen Änderungen an Stiftungssatzung und Stiftungsgeschäft und den Finanzierungsvereinbarungen werden noch in der Kreistagssitzung vorgenommen – vom verrutschten Komma bei der Zuwendungssumme bis zur Namensnennung eines weiteren Vorstandsmitgliedes.