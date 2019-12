Kulturhauptstadt 2025: Daumendrücken für Gera

Erste Entscheidung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025: Heute, 13.30 Uhr tritt die internationale Jury in Berlin vor die Presse, um jene Städte bekanntzugeben, die es in die zweite Bewerberrunde geschafft haben.

Bereits am Dienstag reiste Oberbürgermeister Julian Vonarb mit acht Repräsentanten nach Berlin, um das sogenannte Bid Book, das Geraer Bewerbungsbuch, der Jury vorzustellen. Neben der Thüringer Kommune machen sich sieben weitere Städte Hoffnung auf den Kulturstadt-Titel: Chemnitz, Dresden, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst im Herbst kommenden Jahres. Heute fiebern auch prominente Thüringer mit Julian Vonarb und der Stadt Gera mit. In einer kleinen Umfrage erklären sie uns, warum Gera für sie kulturhauptstadtwürdig ist.

Andreas Schmidt-Schaller Foto: Alexander Volkmann / TA

Andreas Schmidt-Schaller, Geraer Fernsehschauspieler: Gera kann schon deshalb als Kulturstadt bezeichnet werden, weil hier der weltbekannte Maler Otto Dix geboren wurde. Auch die Villen-Dichte sucht ihresgleichen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließen sich viele Unternehmer in Gera nieder, da ihnen die Stadt Steuerfreiheit zusicherte. Und so haben wir eben Villen vom Rang eines Hauses Schulenburg, das der Wegbereiter des Bauhauses, Henry van de Velde, entwarf. Und auch das Geraer Theater ist mit seinem prächtigen Konzertsaal einzigartig.

Julian Vonarb. Foto: Stadtverwaltung Gera

Julian Vonarb, Geras Oberbürgermeister (parteilos): Geras Kultur könnte vielseitiger nicht sein. Auf der einen Seite gibt es unsere Leuchttürme, das Theater, die Höhler, die Kunstsammlung, aber auch einen Chor, der schon weltweit Erfolge verbuchen konnte. Andererseits haben wir kleine kulturelle Inseln, viele Vereine und engagierte Menschen, die diese Vielseitigkeit Jahr um Jahr mit Leben füllen. Ich wünsche mir, dass die Jury all die Facetten, die Gera ausmachen, erkennt und einen, wie es unser Motto sagt: zweiten Blick wagt.

Heike Drechsler Foto: Stefan Puchner / dpa

Heike Drechsler, zweimalige Olympiasiegerin im Weitsprung: Ich drücke meiner Geburtsstadt natürlich die Daumen. Gera ist eine vergessene Stadt. Nach der Wiedervereinigung hatten andere Orte Priorität. Dabei hat Gera einiges zu bieten: Denken wir nur an das Geburtshaus von Otto Dix oder das wunderbare Stadion. Gera ist auch landschaftlich sehr reizvoll. Stadtwald und Tierpark haben einen großartigen alten Baumbestand. Da komme ich immer ins Schwärmen. Ich hoffe, dass Gera die Nase vorn haben wird. Bei der Bundesgartenschau hat es ja schon einmal geklappt.

Bodo Ramelow. Foto: Sascha Fromm

Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsident (Linke): Gera galt schon in der Vergangenheit als ein Spiegel europäischer Geschichte – die repräsentativen Villen von Gründerzeit bis Bauhaus prägen das Stadtbild ebenso wie die Neubauviertel der sozialistischen Moderne. In der Stadt waren auch die Umbrüche der jüngeren deutschen Geschichte stark spürbar. Für mich ist Gera eine würdige Kulturhauptstadt, weil diese Stadt ein großes Potenzial hat. Dies zeigt sich in einer Kulturhauptstadtbewegung, die von den Bürgern ausgeht und als Modell für eine Region in Europa steht, die eine neue Lebensumwelt gestalten will.

Olaf Ludwig Foto: Peter Michaelis / OTZ

Olaf Ludwig, zweimaliger Friedensfahrt-Gewinner sowie Olympiasieger, wuchs in Gera auf: Als ich 2015 zurückkehrte nach Gera, wunderten sich viele. Damals war gerade die Insolvenz der Stadtwerke überall in den Medien. Ich aber finde, die Stadt ist besser als ihr Ruf und verkauft sich deutlich unter Wert. Insofern ist die Kulturhauptstadt-Bewerbung eine gute Chance, wieder positiv von sich reden zu machen. Neben dem Theater freut es mich vor allem, das der Goldene Spatz die Wende überdauert hat. Gera und das Kindermedienfestival gehören einfach zusammen.

Wolfgang Tiefensee Foto: Sascha Fromm

Wolfgang Tiefensee, Wirtschafts- und Wissenschaftsminister (SPD) und gebürtiger Geraer: Gera wird leider immer noch ein wenig unterschätzt. Dabei gibt es hier bereits vieles, das uns stolz macht: ein Theater auf höchstem Niveau, sehenswerte Museen, eine florierende Duale Hochschule, überbordendes Grün in den Parks und viele Aktive, die sich für ihre Stadt einsetzen. Die Bürgerschaft steht hinter der Bewerbung. Die Idee, Gera als einen Spiegel des heutigen Europa zu präsentieren, halte ich für klug und mutig. Der Kulturhauptstadtprozess bezieht die gesamte Region Ostthüringen ein, ein echter Pluspunkt. Damit wird nicht nur Gera von dieser Initiative profitieren, sondern auch die umliegende Region.

Die Kulturstiftung der Länder überträgt die Bekanntgabe der sogenannten Shortlist an diesemDonnerstag ab 13.30 Uhr live auf ihrem Youtube-Kanal.