Im Zuge der Sanierung des Theaters in Nordhausen entsteht zunächst ein mehrgeschossiger Anbau (hier ein Bild vom Mai), der inzwischen Richtfest feierte. Investiert wird derzeit an fast allen Theaterstandorten in Thüringen: für den Kulturminister ein Beleg dafür, dass Veränderung in der Landschaft ständig stattfindet