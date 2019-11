Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Geburtstagsgeschenk für Fritz

Den Freunden des niederdeutschen Dichters Fritz Reuter und des Komponisten Richard Wagner in und außerhalb Eisenachs wird ein Stein vom Herzen fallen. Der Wiederaufbau des historischen Balkons an der Villa mit dem Reuter-Wagner-Museum startet am Montag. Das mutet an wie ein Geburtstagsgeschenk für den Dichter Fritz Reuter, der mit einem Konzert am Sonntag, 17. November, zu seinem 209. Jubelfest, das er bereits am 7. November feierte, ein großes, musikalisches Ständchen bekommt.

In der Reuter-Villa im Helltal musizieren an diesem Nachmittag aus Anlass des Reuter-Geburtstages unter dem Motto „Ruhe meine Seele“ Benjamin Leins (Klavier) und Stephan Kelm (Gesang).

Zudem, das freut den hiesigen Förderverein des Thüringer Museums besonders, die Vorsitzende des Fördervereins Reuter-Museen, Renate Drefahl, und weitere Mitglieder des Fördervereins aus Stavenhagen in Eisenach erwartet werden. Drefahl und ihr Verband hatten erst unlängst eine neue Spendenaktion zum Erhalt der Eisenacher Reuter-Villa initiiert (unsere Zeitung vom 25. Oktober).

Ein Kran stellt Säulenaus Sandstein wieder auf

Am Tag nach der Feier beginnt die Wiedermontage der historischen Balkonelemente aus Sandstein, teilte eine Stadtsprecherin mit. Für Montag sei geplant, die Sandstein-Säulen des Balkons der Villa mit einem Kran wieder auf den bereits sanierten Unterbau aufzusetzen. Dafür wurde in den vergangenen Tagen die entsprechende Schalung aus Holz errichtet.

Am Montag wird wegen der Kranarbeiten der Reuterweg nicht begeh- und befahrbar sein. Die Anlieger seien vorab informiert worden, erklärte das Rathaus am Freitag.

Die Balkonsäulen werden nach dem Aufsetzen mit Splinten und Mörtel in den Sockeln befestigt. An den oberen Säulenenden sorgt eine neue Ringankerkonstruktion für festen Halt. Anschließend wird das neue Balkondach aus Holzbalken aufgesetzt. Die Holzbalken waren zwar in der Vergangenheit schon mehrfach überarbeitet worden, aber beim Abbau trotzdem völlig marode. Eine bituminöse Schicht dichtet schließlich das neue Dach ab.

In den vergangenen Wochen wurde die Montage vorbereitet. Die Postamente waren im Rahmen des Rückbaus des Balkons samt Unterbau auf dem Areal der Reuter-Villa gelagert worden.

Im Dezember 2017drohte der Einsturz

Anfang Dezember 2017 war der Balkon – eine Sandsteinkonstruktion – wegen Statikproblemen als einsturzgefährdet eingestuft und im Januar 2018 zurückgebaut worden. Anschließend mussten auch der steinerne Balkon-Unterbau abgetragen und das Fundament unter dem Eingangsbereich komplett neu eingebaut werden – Fassade und auch die Innenräume zeigten deutliche Setzungsrisse.

Zudem wurden sogenannte Mikrobohrpfähle neun Meter tief in den Boden getrieben, die wie eine Pfahlgründung für das Haus und auch Balkonunterbau wirken. Auf der neuen Bodenplatte vor dem Eingang konnte dann der fachgerechte Wiederaufbau des steinernen Balkon-Unterbaus vor dem Villeneingang bis zur Decke über dem Erdgeschoss folgen.

Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie unterstützt den Wiederaufbau mit Fördermitteln. Außerdem steuerte der Förderverein Freundes des Thüringer Museums eine Spende für den Wiederaufbau bei.

Die Reutervilla wurde 1866 im Auftrag des niederdeutschen Dichters Fritz Reuter erbaut. Seit 1897 beherbergt sie zudem die größte Richard-Wagner-Sammlung außerhalb Bayreuths.

Das Konzert wird von den Fördervereinen Reuter-Museen und Freunde des Thüringer Museums Eisenach unterstützt. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Voranmeldung am 16. November, 14 bis 17 Uhr, sowie am 17. November, ab 14 Uhr unter Tel.: 0 36 91/74 32 93.