Klima und Kultur wandeln sich - Weimarer Uni fühlt sich von Brüssel angesprochen

Ursula von der Leyen hat die Bauhaus-Universität wachgeküsst. Seitdem versammeln sich Lehrstühle aller vier Fakultäten um einen Tisch und planen Zukunft: Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien. Abgesehen vom großen Bauhaus-Jubiläum 2019 habe er dergleichen noch nicht erlebt, sagt Präsident Winfried Speitkamp.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission will "ein neues Europäisches Bauhaus errichten", oder vielmehr gleich fünf von der Sorte. In ihrer Rede zur Lage der Union Mitte September 2020 leitete sie aus dem Klimawandel einen Systemwandel insbesondere im Bausektor ab, weil für 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen Gebäude und Infrastrukturen verantwortlich seien, und daraus einen Kulturwandel.

Fünf europäische Bauhaus-Projekte sollen 2021 beginnen

Sie forderte "eine eigene Ästhetik", um, wie sie einen Monat später in der Frankfurter Allgemeinen nachlegte, "Nachhaltigkeit mit gutem Design zu verbinden". Inzwischen übersetzt das die Europäische Kommission so: "Jeder sollte den ökologischen Wandel sehen, fühlen und erfahren können." Von der Leyen skizziert dafür einen "Raum der gemeinsamen Schöpfung, in dem Architekten, Künstler, Studenten, Ingenieure und Designer zusammenarbeiten, um dies zu verwirklichen". Und in Weimar, am Gründungsort des alten Bauhauses, denkt man sich: Damit meint sie uns! Denn das sind wir ja schon! Jedenfalls in der Theorie.

Fünf europäische Bauhaus-Projekte sollen 2021 beginnen. "Darunter müssen wir sein, sonst gäb’s ja sechs", sagt Winfried Speitkamp selbstbewusst, wenn auch halb im Scherz. Jedenfalls sei nur schwer an Weimar vorbeizukommen. Sicherheitshalber hat er schon mal eine Interessensbekundung nach Brüssel gesandt, wie zahlreiche andere in Europa allerdings auch.

Doch nichts Genaues weiß man noch gar nicht. Weder gibt es schon ein Bewerbungsverfahren noch ist überhaupt klar, um wie viel Geld es geht. Vorerst befindet sich deshalb auch die Bauhaus-Universität "in der Orientierungsphase".

Bis vor Weihnachten sammelte man Ideen, so ein bisschen ins Blaue hinein. Inzwischen ist klar: Ein "Europäisches Bauhaus" in Weimar würde sich der Gestaltung der nachhaltigen menschengerechten Stadt widmen. Dabei fängt man durchaus nicht bei null an. Aktuelles Beispiel: das "Bauhaus.MobilityLab", ein "einzigartiges Reallabor" für intelligente Mobilität, Logistik sowie Energieversorgung im Erfurter Brühl-Quartier.

Ein Ideenwettbewerb für das EU-Konzept soll Anfang Februar in der Uni stattfinden, dann werden Forschungs-, Transfer- und Lehrprojekte formuliert. Es gebe eine große Begeisterung, mitzumachen, so Speitkamp, auch unter Studenten. "Das ist ein großer Schub für uns!" Für ihn selbst wohl auch.

Speitkamp zog seine Kandidatur für das Präsidentenamt der Uni Kassel im November zurück. Das "Europäische Bauhaus" sei dafür ein Argument gewesen, bestätigt er.

Interdisziplinarität beansprucht die Bauhaus-Universität schon lange. "Aber jetzt müssen wir’s wirklich mal beweisen", sagt Speitkamp, "und auch, dass wir als kleinere Universität Vorteile der engen Zusammenarbeit haben." Verbindende Formate in Forschung und Lehre gab und gibt es immer wieder. Dennoch erweise es sich oft als schwierig, Gestalter, Ingenieure und Architekten zusammenzubringen. Jetzt ist das offenbar anders.

Zeit, Grips und Geld investiert man derzeit darin, die Bauhaus-Universität "vielleicht nicht umzukrempeln, aber doch weiterzukrempeln", so Speitkamp. Sie werde am Ende ein bisschen anders aussehen, ob man nun in Brüssel erfolgreich sein wird oder nicht. Die Konkurrenz ist groß. Der Präsident will sie "ein bisschen in dem Sinne ausschalten, dass wir sie einbinden". Ein größerer Kongress wird in diesem Zusammenhang für Mai geplant. Die eigenen Partner in der Region, in Deutschland und Europa sind sowieso angesprochen.

Idealerweise müsste man wohl auch den Potsdamer Klimafolgenforscher Hans Joachim Schellnhuber einbinden. Der plant nicht nur ein "Bauhaus der Erde" für die Lausitz, um aus dem Kohlerevier eine Modellregion für nachhaltiges Bauen und Wohnen zu machen. Als Berater Ursula von der Leyens brachte er diese auch überhaupt erst auf die Bauhaus-Idee. "Das ist uns sehr bewusst und auch ein Risiko", bestätigt Speitkamp. "Andererseits: Wenn er das angeregt hat und dann selbst bekäme, wäre das ein bisschen schräg." Und so gut seine Ideen auch seien, Kunst und Design für die Gestaltung des Zusammenlebens seien nun nicht gerade seine Stärke.

