Konkrete Pläne für Landesgartenschau

Nach der erfolgreichen Bewerbung um die Landesgartenschau 2024 und viel Vorbereitungsarbeit sollen laut Stadtverwaltung nun endlich konkrete Pläne auf den Tisch kommen. Der Wettbewerb für das Kerngelände stehe unmittelbar vor dem Abschluss. Am morgigen Donnerstag, 28. November, tagt das Preisgericht nichtöffentlich und wird den Sieger bestimmen. Eine öffentliche Preisverleihung ist im Dezember geplant.

Die Ergebnisse des Wettbewerbes zur Gestaltung der künftigen Gartenstadt mit Augarten im Süden Leinefeldes werden ab 4. Dezember öffentlich im Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm ausgestellt. In Augenschein genommen werden können sie am 4. Dezember, 10 bis 12 Uhr, am 5. Dezember, 14 bis 17 Uhr, am 6. Dezember, 10 bis 12 Uhr, Sonntag, 8. Dezember, 14 bis 17 Uhr, am 9. Dezember, 14 bis 16 Uhr, am 10. Dezember, 14 bis 16 Uhr, am 11. Dezember von 10 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 03605/200515.

Der Wettbewerb startete am 26. August mit 11 Teilnehmern. Er besteht aus zwei Bestandteilen: dem Realisierungsteil, einer städtebaulichen und landschaftsplanerischen Konzeption, sowie der Ausstellungskonzeption für das Gelände während der sechsmonatigen Landesgartenschau. Die „Gartenstadt“ als Kerngebiet soll auf dem Gelände des heutigen Garagenkomplexes am südlichen Rand der Leinefelder Südstadt entstehen, heißt es.