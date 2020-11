Nach zweijährigem Ringen steht jetzt eine Lösung im Schlösserstreit bevor. Das geht aus den Antworten der Thüringer Staatskanzlei auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor. Das Wohl und Wehe hängt demnach vom neuerlichen Beschluss im Bundestags-Haushaltsausschuss ab. Top oder Flop: Denkbar ist sogar, dass der Bund keinen roten Heller mehr für die Sanierung hiesiger Schlösser spendiert. So oder so - das Spiel auf Zeit nimmt damit ein Ende.

Wir rekapitulieren. Es war genau der 8. November 2018, als freudige Nachrichten aus Berlin überraschten: Der Bund will Thüringen und Sachsen-Anhalt mit je 100 Millionen Euro aus einem Sonderinvestitionsprogramm für historische Liegenschaften beglücken, sofern beide Länder die Fördersumme in gleicher Höhe gegenfinanzieren und eine gemeinsame Stiftung gründen. Dann werde sich der Bund sogar zur Hälfte an den Betriebskosten beteiligen; deren Höhe wurde später auf bis zu 60 Millionen Euro pro Jahr konkretisiert. Nur ist es zur Gründung einer solchen „Kulturstiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten (KMSG)“ - mit einem prospektiven Finanzvolumen von 820 Millionen Euro auf sieben Jahre - bis heute nicht gekommen.

Kostbares Interieur auf Friedrichswerth, dem Lustschloss Herzog Friedrichs I. von Gotha-Altenburg. Foto: Wolfgang Hirsch

Partout konnten sich die Nachbarn nicht einigen; zu unterschiedlich waren ihre organisatorischen und (kultur-)historischen Voraussetzungen. Für Aufruhr sorgte noch im Frühjahr der mies verhandelte Entwurf eines Staatsvertrags über die neue Stiftung in Halle, der Thüringen klar benachteiligt hätte. Und im September vollzog der zuständige Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), eigentlich ein großer Befürworter zentralistischer Lösungen, die entscheidende Wende: Auf einem Welterbe-Symposium in Bad Liebenstein sprach er sich für „Plan B“ aus - einen eigenständigen Weg, der zum Unesco-Welterbe-Antrag fürs enge, filigrane Netzwerk hiesiger Residenzen führen soll. Die Sachsen-Anhalter kommen allein zurecht; so wächst nun nicht zusammen, was nicht zusammen gehört.

Thüringer Schlösser und Burgen Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Friedenstein in Gotha. Foto: Conny Möller

Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Molsdorf. Foto: Peter Riecke / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Das Sommerpalais in Greiz. Foto: Marcus Voigt

Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Bertholdsburg in Schleusingen. Foto: Martin Schutt / dpa



Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein. Foto: Jörg Roloff

Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Heidecksburg in Rudolstadt. Foto: Thomas Spanier

Thüringer Schlösser und Burgen Dornburger Schlösser. Foto: Lutz Prager

Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Foto: Axel Bauer / Schloss Wilhelmsburg



Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Wilhelmsthal bei Eisenach. Foto: Martin Schutt / dpa

Thüringer Schlösser und Burgen Schloss Schwarzburg. Foto: Peter Michaelis / TLZ

Thüringer Schlösser und Burgen Das Schloss in Sondershausen. Foto: Marco Kneise

Thüringer Schlösser und Burgen Burgruine Henneberg. Foto: Arnd Hartmann / TA



Thüringer Schlösser und Burgen Das Ensemble Bastille am Residenzschloss Weimar. Foto: Maik Ehrlich / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Die Veste Heldburg. Foto: Michael Reichel / dpa

Thüringer Schlösser und Burgen Die Obere Sachsenburg. Foto: Wilhelm Slodczyk

Thüringer Schlösser und Burgen Die Untere Sachsenburg. Foto: Wilhelm Slodczyk



Thüringer Schlösser und Burgen Die Burgruine Gleichen. Foto: Marco Kneise / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Die Burgruine Liebenstein. Foto: Christoph Vogel / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Das Oberschloss Kranichfeld. Foto: Thomas Gräser

Thüringer Schlösser und Burgen Burg Ranis. Foto: Martin Schöne



Thüringer Schlösser und Burgen Die Burgruine Ehrenstein. Foto: Hans-Peter Stadermann / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Die Wasserburg Kapellendorf. Foto: Sascha Margon / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Die Burgruine Brandenburg. Foto: Alexander Volkmann / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Die Runneburg bei Weißensee. Foto: Jens König



Thüringer Schlösser und Burgen Das Kloster Paulinzella. Foto: Alexander Volkmann / Thueringer Allgemeine

Thüringer Schlösser und Burgen Kloster St. Wigbert in Göllingen. Foto: Wilhelm Slodczyk / TA

Thüringer Schlösser und Burgen Kloster Mildenfurth. Foto: Hanno Müller

Thüringer Schlösser und Burgen Kloster Georgenthal. Foto: Dirk Bernkopf / TA



Thüringer Schlösser und Burgen Ehemalige Klosterkirche St. Peter und Paul in Erfurt. Foto: Marco Kneise

Thüringer Schlösser und Burgen Kloster Veßra. Foto: Hanno Müller

Thüringer Schlösser und Burgen Das Kirms-Krackow-Haus Weimar. Foto: Peter Michaelis / TLZ



100 Millionen Euro Investivmittel stehen offenbar nicht zur Disposition

Die ominöse KMSG ist vom Tisch, was aber wird aus dem Geld? Das hängt allein von einem geänderten Maßgabebeschluss des Bundestags ab, dessen sogenannte Haushaltsbereinigungssitzung für den 26. November terminiert ist. Ein einmütiges Raunen aus dem politischen Berlin deutet darauf hin, dass die Investivmittel von je 100 Millionen Euro offenbar nicht infrage stehen. Erste Tranchen sind bereits fürs nächste Jahr vorgesehen. Und Doris Fischer, Direktorin der Thüringer Schlösserstiftung in Rudolstadt, antwortet stets, wenn man danach fragt: „Wir könnten sofort anfangen!“ Der Sanierungsbedarf allein für die von ihr betreuten 31 Schlösser und Gärten wird auf 385 Millionen Euro taxiert.

Was aber wird aus dem avisierten, 210 Millionen schweren Betriebskostenzuschuss? Kein Betrieb, kein Zuschuss, lautet da wohl schlicht die Antwort nach dem Scheitern der länderübergreifenden Stiftung. Es ist kein Geheimnis, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wie ihre Amtsvorgänger vor dauerhaften Verpflichtungen zurückscheut - aus ihrer Sicht völlig verständlich. Und an Landesstiftungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt kann sie sich nicht institutionell beteiligen, ohne Begehrlichkeiten der anderen zu wecken.

Also könnte die angestrebte Kompromisslinie lauten, dass der Bund stattdessen zweckgebundene Fördermittel ausreicht: zur Restaurierung, Digitalisierung und Provenienzforschung von Kulturgütern sowie für die pädagogische Vermittlungsarbeit und das Marketing der Museen. Thüringens Residenznetzwerk könnte so immerhin in den Genuss weiterer satter Millionen-Zuschüsse seitens des Bundes gelangen – eine Gegenfinanzierung aus der Landeskasse vorausgesetzt. Diese Gelder wären für die Schlossmuseen wie ein warmer Regen.

Schlösserstiftung soll nun auch Museumbetriebe aufnehmen

Langweilig wird hiesige Kulturpolitik trotzdem nicht, der Schlösserstreit verlagert sich auf eine andere Ebene. Noch diese Woche wird der Landtag - Tagesordnungspunkt 54 - mit dem rot-rot-grünen Antrag befasst, die Schlösserstiftung in Rudolstadt gründlich umzubauen: Sie soll demnach nicht nur weitere Schlösser unter die Fittiche nehmen, sondern - entgegen der bisherigen Satzung - sich auch deren Museen miteinverleiben. Der Widerstand aus dem konservativen Lager gegen eine solche sogenannte „Stiftung Residenzkultur“ ist vorprogrammiert; man fürchtet einen zentralistischen Moloch (wir berichteten).

Denn das Gebilde, das somit entstünde, wäre weitaus größer als die Klassik Stiftung Weimar oder die Friedenstein-Stiftung zu Gotha - nur im Unterschied zu diesen auf viele Standorte verteilt. Ein weiteres Gegenargument bringt den anvisierten Welterbe-Antrag in Stellung: Um Thüringens Schlösserwelt bei der Unesco als historische Brutstätte des Föderalismus anzupreisen, wäre eine zentralistische Organisation ungeeignet, ja geradezu absurd, hieß es aus CDU-Kreisen.

Alternativ sucht man nach einer föderalen Lösung: etwa einem Dienstleistungszentrum für hiesige Schlossmuseen, das sie bei Marketing und Museumspädagogik, Restaurierung, Digitalisierung und Provenienzforschung fachlich wie personell unterstützt, den fruchtbaren, freundschaftlichen Wettbewerb jedoch unter Museumsdirektoren - wie einst unter Herzögen - wahrt.

Wer mit parlamentarischen Gepflogenheiten vertraut ist, ahnt, dass der R2G-Antrag zunächst an den Fachausschuss verwiesen und frühestens im Dezember entschieden wird. - Einen Ertrag hat der Schlösserstreit indes schon erzielt: Er hat das Bewusstsein der Bürger für den famosen Wert ihres einzigartigen kulturellen Erbes geweckt.

