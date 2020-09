Salvatore D'Onofrio und Carmine Maringola als Rusinella und Carolina in Emma Dantes sarkastischem Theatermärchen „La Scortecata“.

Am Ende dieser so krachlustig derben und lauten wie aber auch sehr poetischen Märchenkomödie ist es eine halbe kurze Ewigkeit lang ganz still im Theatersaal des Weimarer E-Werks. Dann erst hagelt es Applaus und Bravos. Diesen Moment zu erreichen, ist wohl das höchste der Gefühle.