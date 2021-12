Kunstpause: Wie Friedrich Schiller zum Thüringer wird

Karsten Jauch über die Vorfreude auf ein Jubiläum.

Dünne Kleidung, zu Fuß im tiefen Schnee, auf der Flucht vor dem Herrscher. Nein, es geht nicht um Syrien. Es geht um Friedrich Schiller, der am 7. Dezember 1782 in Bauerbach sein Dichter-Asyl antrat. Als Dr. Ritter hielt er sich monatelang versteckt auf dem Gut von Henriette von Wolzogen auf. Weil dieser Hof einen reichritterschaftlichen Status hatte, war er vor Herzog Karl Eugen von Württemberg sicher. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht: Aus dem Flüchtling wird ein Weltstar.

Im nächsten Jahr jährt sich der Tag, an dem Schiller zum Thüringer wurde, zum 240. Mal. In Bauerbach mit rund 270 Einwohnern soll das Jubiläum in einem Kurzfilm gewürdigt werden. So verspricht es Rosemarie Fickel, die Ortsteilbürgermeisterin und Vorsitzende des Schiller-Vereins.

In 30 Minuten soll in Dokumentar- und Spielszenen die Verbindung des Dorfes mit dem Dichter gezeigt werden. Natürlich wird auch das Naturtheater gewürdigt, das als Arbeiter-und-Bauerntheater gegründet wurde und inzwischen 62 Jahre alt ist. Und ein bisschen soll es auch um Schiller im Sperrgebiet gehen. Denn wer in der DDR keinen Passierschein hatte, der durfte bestenfalls zu einer Aufführung auf der Naturbühne ins Dorf kommen. Eine Stunde nach Vorstellungsende musste man das Sperrgebiet wieder verlassen.

In diesem Jahr ist das Schillerhaus zumindest beleuchtet worden, erklärt Rosemarie Fickel. Dass die Klassik-Stiftung Weimar, der das Gut gehört, das Gebäude jüngst verputzen ließ, damit habe man sich in Bauerbach arrangiert. Weil ja auch Nikolaus sei, habe es einen kleinen Umtrunk gegeben. Und der Verein hat im Schillergarten eine Gruppe von Rentierfiguren aufgestellt.