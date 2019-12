Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzfilme am kürzesten Tag des Jahres

Am kürzesten Tag des Jahres, am Samstag, 21. Dezember, findet der 8. bundesweite Kurzfilmtag statt – mit 333 Veranstaltungen (fast) in der ganzen Republik. In Weimar heißt es siebenmal „Kurzfilm ab!“. Eine der sieben Veranstaltungen ragt besonders heraus, weshalb sie mit einem der fünf Kreativpreise („Die 5 Glücklichen“) geehrt wurde: die Eckermann-Buchhandlung in Weimar für ihre Idee „Kurz & Poetisch (19 Uhr). Weitere Kurzfilme sind im „LebensArt am Palais“ (ab 10.30 Uhr), im Lichthaus-Kino (19 Uhr) und in der ACC-Galerie (19 Uhr) zu sehen.