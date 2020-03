Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Längster Orchestergraben der Welt zwischen Weimar und Jena

Am Samstag präsentiert das Weimarer Künstler-Duo Datenstrudel entlang der Bahnstrecke zwischen Jena und Weimar „Konzerte für vorbeifahrende Züge“. Nahe Großschwabhausen, auf einer Länge von 2,5 Kilometern, lassen 150 bis 200 Sänger und Musiker Beethovens „Ode an die Freude“ erklingen. Sie stehen in Vorgärten, auf Feldern, Wegen und selbst auf Hausdächern. Bahnreisende in beide Richtungen können das ein- bis eineinhalb-minütige Konzert in den Zügen per UKW-Radios empfangen.

Das Kunstprojekt „Moving Landscapes“ ist Teil des Thementages der Jenaer Philharmonie „Der Klang von Jena“ am 7. und 8. März. Er steht unter dem Motto „Beethoven und unsere Umwelt“. Wir liefern hier alle wichtigen Informationen rund um den „längsten Orchestergraben der Welt“ entlang der thüringischen Gleise.

1 Wann finden die Konzerte statt?

Zwischen 13 und 16 Uhr gibt es zwölf Aufführungen für zwölf Züge.

2 Zu welchen Zeiten fahren die Züge am Bahnhof Jena-West und Weimarer Hauptbahnhof (Hbf.) ab?

Von Jena-West nach Weimar Hbf.:

Abfahrt – Ankunft

13.08 Uhr – 13.22 Uhr

13.38 Uhr – 13.52 Uhr

14.07 Uhr – 14.26 Uhr

14.38 Uhr – 14.52 Uhr

15.08 Uhr – 15.22 Uhr

15.38 Uhr – 15.52 Uhr

Von Weimar Hbf. nach Jena-West

Abfahrt – Ankunft

13.04 Uhr – 13.18 Uhr

13.34 Uhr – 13.52 Uhr

14.06 Uhr – 14.20 Uhr

14.34 Uhr – 14.48 Uhr

14.59 Uhr – 15.13 Uhr

15.34 Uhr – 15.52 Uhr

3 Wo kann man Radios für den Tag ausleihen?

Die Veranstalter empfehlen jedem, der ein UKW-fähiges Radio besitzt, dieses auch mitzubringen. Ansonsten kann man UKW-Empfänger der unterschiedlichsten Größen am Bahnhof Jena-West sowie am Weimarer Hauptbahnhof gegen einen Pfand von 10 Euro ausleihen. Die auf Großschwabhausen begrenzte Frequenz lautet 93,7 MHz.

4 Wer sind die Akteure des Konzertes?

Hinter dem Duo Datenstrudel verbergen sich die Medienkünstler Jörn Hintzer und Jakob Hüfner, die sich in Weimar eine Professur teilen. Es wirken außerdem die Brass Band Blechklang aus Jena mit sowie die Philharmonischen Chöre aus Jena, Chorissimo aus Jena, der Foxychor aus Weimar und der Männerchor Großschwabhausen. Die Musikalische Leitung hat Martijn Dendievel inne.