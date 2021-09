Die Chance auf ein zweites Leben: Éva Fahidi-Pusztai über die Zeit nach Auschwitz-Birkenau

Éva Fahidi-Pusztai kehrte nach 19 Monaten im Lager Auschwitz-Birkenau als traumatisierte Überlebende des Holocaust in ihre ungarische Heimat zurück. Ihr Buch wird am Sonntag in Erfurt vorgestellt.

Lassen sich die Schatten der Vergangenheit überwinden? Ist es möglich, ein Leben zu führen, das nicht ständig um Tod und Verlust kreist? Éva Fahidi-Pusztai kann darauf Antwort geben – und das tut sie, seit sie vor bald drei Jahrzehnten das Schweigen brach.

Éva hat als ganz junge Frau das Grauen überlebt. Sie lässt das Lager Auschwitz-Birkenau und die Zwangsarbeit in Stadtallendorf hinter sich. Sie wurde geschunden. Überlebt hat sie dank ihrer engsten Leidensgenossinnen, weil sie sich versprachen, in dieser schweren Zeit stets zusammenzuhalten.

Éva Fahidi-Pusztai: Lieben und geliebt werden Foto: Marix Verlag Wiesbaden

Éva kehrt nach Ungarn zurück. Aber ist eine Heimkehr im eigentlichen Sinne möglich? Ist sie willkommen? Was bedeutet es, dort wieder Fuß zu fassen, wo sie und ihre Angehörigen wenige Jahre zuvor wegen ihrer jüdischen Herkunft dem Tod und Verderben preisgegeben wurden? Und um welchen Preis ist es denkbar, in einer solchen Lebenslage nicht zu verzweifeln? Welche Rolle spielt der ungarische Weg nach dem großen Morden? Fragen über Fragen, denen sich Éva Fahidi-Pusztai, Jahrgang 1925, stellt. Sie erzählt mit Mitte 90 vor allem Schülerinnen und Schülern, die kaum jünger sind, als sie damals war, was sie bewegte und was sie am Leben hielt.

Jetzt legt Éva Fahidi-Pusztai mit „Lieben und geliebt werden“ im Verlag S. Marix ein Buch vor, das sich vor allem dem Danach widmet. Es knüpft an „Die Seele der Dinge“ an, einem Werk, in dem sie ihre Erinnerungen im Zusammenhang mit dem Holocaust offenlegte. Zum Auftakt der Achava-Festspiele wird Eva Fahidi-Pusztai ihr Buch vorstellen – und sich mit Gedenkstättendirektor Christian Wagner, Annegret Schüle vom Erinnerungsort Topf & Söhne und Achava-Intendant Martin Kranz austauschen.

Gespräch zum Buch: Sonntag, 19. September, 18 Uhr, Topf & Söhne, Erfurt

Éva Fahidi-Pusztai: Lieben und geliebt werden, 237 Seiten, S. Marix Verlag, 18 Euro

