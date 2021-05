Im Netz: Raniser Literaturtage finden erneut online statt

Ranis. Die Literaturtage finden auch in diesem Jahr wieder virtuell statt. Im Juli werden unterschiedliche Filmbeiträge veröffentlicht – von Autorengesprächen bis Performances.

Derzeit liege die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis noch immer über 100. Das sei zu unsicher für ein Präsenzfestival, sagte Ralf Schönfelder, Geschäftsführer des Vereins Lesezeichen. „Es hängt zu viel daran.“

Das gute Feedback 2020 habe den Verein bei seiner Entscheidung bestärkt. Das Programm wird erneut eine Mischung aus unterschiedlichen Internetformaten präsentieren – von Autorengesprächen bis Performances. Beispielsweise trifft der Philosoph und Bestsellerautor Wilhelm Schmid auf seinen Kollegen Peter Neumann. Schmid lehrte unter anderem an der Pädagogischen Hochschule Erfurt und der Universität Jena. Sein neuestes Buch trägt den Titel „Heimat finden: Vom Leben in einer ungewissen Welt“. Darüber hinaus wird ein Festivalbeitrag Lyrik und Tanz verbinden: Darin wird ein Tänzer die Gedichte von Daniela Danz interpretieren. Die Dreharbeiten für die einzelnen Beiträge sind am ursprünglichen Festival-Wochenende 10. bis 13. Juni geplant. Veröffentlicht werden sie in der Woche vom 12. bis 17. Juli. Im Sommer wird es thüringenweit auch Präsenzveranstaltungen geben.