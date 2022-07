Am Sonntag, 3. Juli, erhält die Autorin Barbara Honigmann den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung im Schloss Belvedere in Weimar.

Literaturpreis der Adenauer-Stiftung an Barbara Honigmann in Weimar verliehen

Weimar. Die Autorin Barbara Honigmann hat den diesjährigen Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten. Wieso der Ort der Übergabe so viel mit ihrem Leben zu tun hat, verriet sie auf Schloss Belvedere.

„Ich kenne diesen Ort besser als jeder von Ihnen“, sagte die Autorin Barbara Honigmann, „so etwas würde ich nie sagen, wenn ich dessen nicht völlig sicher wäre.“ Denn hier in Belvedere bei Weimar, wo vor vielen Jahren ihr Vater gelebt hat und schließlich auch verstorben ist, erhielt sie am Sonntag den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Geehrt wurde sie von der Jury insbesondere für ihre Texte über das Jüdischsein, über ihre Familiengeschichte und die zeitlosen Fragen nach Identität, Fremdsein, Integration und Exklusion.

Einst musste sie über die Geschichte ihrer Familie schweigen

Nicht nur die Form ihres Schreibens, sondern auch jene Themen hatten den Laudator Raphael Gross, Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum und ehemaliger Direktor des Jüdischen Museums in Frankfurt, für ihr Werk eingenommen, wie er in seiner Rede erklärt. „In Barbara Honigmanns Schreiben wird sehr eindrücklich das vielfältige, das vielsagende und bedrückende Schweigen dieser Zeit hörbar“, sagt er und spricht auch über Honigmanns „kindliche Verwunderung darüber, dass alle Familien ihre Geschichten erzählen durften – nur sie nicht“.

Dies holte die Autorin allerdings in zahlreichen Werken nach. Unter anderem in ihrem Buch „Eine Liebe aus nichts“, in dem sie auch über ihre Verbindung zu Weimar schreibt und über das Leben und Sterben ihres Vaters hier. In ihrer Dankesrede nannte sie diesen, ihren zweiten Roman gar ihr „Abschiedsbuch“ und las dem Publikum am Ende daraus vor.

Doch auch, wenn die 73-jährige Autorin den Ort der Preisverleihung mit Schmerzen verbinde, sagte Bernhard Vogel, Ehrenvorsitzender der KAS, so habe sie gezeigt, dass sie durchaus auch Freude mit Weimar verbinden könne. Mit ihr freuten sich etwa 270 Gäste, die die Preisverleihung besuchten und mitgebrachte Werke signieren ließen.

Im Rahmen der Veranstaltung kamen die Besucherinnen und Besucher außerdem in den Genuss von Musik. Zur Eröffnung und zum Abschluss spielten zwei Stipendiaten der KAS, die an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar studieren: David Küntzel am Horn und Johannes Schneider am Klavier.

Schülerin Anna Förster ausgezeichnet

Der Literaturpreis war jedoch nicht die einzige Ehrung an diesem Tag. Anna Förster, Schülerin des Musikgymnasiums Schloss Belvedere, erhielt für ihre musikalischen Leistungen eine Auszeichnung durch die Bernhard-Vogel-Stiftung und dankte mit zwei Sätzen aus einer französischen Suite für Blockflöte.