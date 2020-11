Mathias Kaden: Ein DJ in der Geraer Stadtverwaltung

DJ-Auftritt an einem besonderen Ort im vergangenen Sommer: Mathias Kaden aus Gera legte in Ferropolis auf und streamte das.

Schon lange vor dieser Zeit, in der es freiberufliche Künstler besonders schwer haben, hat Mathias Kaden (39), einer der berühmtesten Produzenten und DJs Thüringens, immer betont, er möchte etwas für den Kulturbereich in seiner ­Heimatstadt Gera tun, seine Erfahrungen und sein Netzwerk ein­bringen.

Mathias Kaden als Thüringen-Botschafter

Nun ist es Zeit, sein langjähriges Vorhaben umzusetzen: Ab diesen Montag wird Kaden für sechs Wochen im lokalen Kulturgeschehen mitwirken. „Ich freue mich sehr, dass Mathias Kaden in die Kulturverwaltung Geras hineinschnuppern möchte. Ich wünsche mir von ihm frischen Wind und eine Verjüngung der Veranstaltungen. Vor allem im Clubzentrum Comma würde ich gern eine neue Veranstaltungsreihe starten und hoffe, dass er mich hier unterstützen kann. Wir arbeiten auch an einer neuen Homepage für den Bereich Veranstaltungen. Außerdem würde ich für das KuK und Comma die sozialen Netzwerke besser nutzen wollen. In all diesen Bereichen sehe ich seine Unterstützung“, sagt Geras Kulturamtsleiterin Claudia Tittel. Außerdem wurde der Musiker als Botschafter ausgewählt um Werbung für Thüringen zu machen – als einziger aus der Kultursparte.

„Vor der Pandemie hatte ich normalerweise zwischen 10 und 15 Auftritte pro Monat“, erzählt er, der regelmäßig House und Techno in Südamerika, Japan, Spanien und den USA auflegte.

Auf Livestreams und Übertragungen aus dem Muna-Club konzentrieren

Doch jetzt herrscht Ungewissheit, denn wohin Musiker und DJs wie er künftig überhaupt reisen können, welche Clubs und Festivals weltweit überleben und welche Gagen gezahlt werden, steht in den Sternen. „Das Publikum ist so ausgehungert, dass große Namen gar nicht mehr engagiert werden müssen. Das läuft von ganz allein.“

Doch Mathias Kaden versucht, das Beste daraus zu machen – auch wenn ihn wirtschaftliche Sorgen umtreiben. Seine Künstleragentur „Paracou“ liegt auf Eis und er als DJ konzentriert sich auf Livestreams, wie im August in Ferropolis mit durchschnittlich 10.000 Fans im Netz. Auch aus dem Muna-Club in Bad Klosterlausnitz, wo sich Kaden als Resident-DJ und Vereinsmitglied engagiert, hat er mehrfach gespielt – allein an seinen Plattentellern.

Neues Album „Akebono“ produziert

Mittlerweile hat er sein neues Dub-Album „Akebono“ mit zehn Titeln produziert, das unter dem Pseudonym Mathimidori herausgekommen ist. Und eine weitere Platte gibt es ab Freitag, 6. November: „Control Your Mind“ auf Rekids, unter anderem mit der Stimme von Sven Väth und einem Remix von Marcel Dettmann.