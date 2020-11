MDR schenkt Künstlern Sendezeit

Zwei Thüringer Kunstinitiativen erhalten jeweils freie Sendezeit im MDR-Fernsehen: Das Kollektiv „Nonstop Kunst 24“ aus Weimar und die „Farbküche“ aus Altenburg gehören zu den 15 Gewinnern des Ideenwettbewerbs „Freie Sendezeit für freie Künstler“. Gezeigt werden die fünfminütigen Filmbeiträge während der MDR-Kulturwoche vom 21. bis 27. November zu später Stunde im MDR-Fernsehen.

Insgesamt hatten sich mehr als 350 Kulturschaffende beworben. Den Siegern stellt der Mitteldeutsche Rundfunk zudem Produktionsmittel in Höhe von insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen regionale Kulturschaffende unterstützt werden, denen es derzeit sowohl an einer Bühne als auch an Geld mangele, sagte am Montag der Hauptredaktionsleiter von MDR-Kultur, Reinhard Bärenz.

Die Weimarer Bauhauskünstlerinnen von „Nonstop Kunst 24“ planen eine satirische Dauerwerbesendung, in der sie eigene Kunst anbieten. Momentan sind Kunstschaffende auf digitale Medien angewiesen, obwohl es eigentlich nicht ihr Sprachrohr ist. Diese Entwicklung wollen die Akteurinnen ad absurdum führen.

Die Graffiti-Künstler von der „Farbküche Altenburg“ planen am Donnerstag eine Pop-up-Bühne auf dem städtischen Markt, die freie Kulturschaffende nutzen können. Parallel dazu soll ein großflächiges Graffito aller Beteiligten entstehen. Das Motiv wird auch auf Beutel gedruckt, die zugunsten der regionalen Kunstszene veräußert werden. Der Filmbeitrag der Farbküche fasst die Ereignisse des Tages zusammen.

„Die freie Szene darbt“, betonte Kulturwochen-Pate Sebastian Krumbiegel (Foto) von den Prinzen. Als Beispiel nannte er seine Schwester, die ebenfalls mit Gesang ihr Geld verdient. Ihr brächen allein in der Adventszeit acht Oratorien weg.

In der Kulturwoche beschäftigen sich alle MDR-Programme mit der schwierigen Situation hiesiger Kulturschaffender in der Corona-Krise. Gesendet werden Hintergrundberichte, Porträts und Gespräche.

Eine Übersicht zu allen Aktivitätenist auf mdr-kultur.de zu finden.