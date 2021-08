Meisterin auf der anderen Seite des Spiegels

Nordhausen. Ilka von Häfen begann mit gerade einmal zehn Jahren ein Ballettstudium. Seit 2016 trainiert sie die Nordhäuser Kompanie „TN LOS!“

Vom Münchner Staatsballett auf die Nordhäuser Probebühne: Ilka von Häfen ist beim Südharzer Tanzensemble mittlerweile eine Konstante. Die Ballettmeisterin, Probenleiterin und Choreografisch-Künstlerische Assistentin trainiert seit 2016 am Nordhäuser Ballett „TN LOS“ internationale Tänzer.

Ihr Lebensweg begann 1972 in Braunschweig. Mit zwei Jahren zog sie mit ihren Eltern nach München. Schon früh interessierte sich von Häfen für den Tanz. Oft führte sie ihren Großeltern Tanz-Choreografien aus dem Fernsehen vor. Bei einer Show von Holiday on Ice im Olympiastadion weckte dann Eiskunstläuferin Marika Kilius den Traum Eiskunstläuferin zu werden. Doch nach dem Freiläufer kam der traurige Wendepunkt: „Ich musste das Eislaufen nach einem Jahr abbrechen, weil ich die Kälte nicht gut vertragen habe.

Im Nachhinein bin ich aber glücklich, den Bühnentanz zu meinem Beruf gemacht zu haben.“

Tanz wird zur Kunstform und begeistert

Nur wenige Jahre später bewarb sich Ilka von Häfen bei der Heinz-Bosl-Stiftung um ein Stipendium und wurde mit gerade mal zehn Jahren zur Jungstudierenden. Mit 19 verließ sie 1991 die Hochschule als „Diplom Balletttänzerin“ und arbeitete am Staatsballett in München. Bis sie 2016 in Nordhausen anfing, war sie zunächst als festes Ensemblemitglied am Volkstheater Rostock, in der Deutschen Oper in Berlin und am Staatstheater Saarbrücken engagiert.

Zusätzlich zu ihrer Anstellung als Tänzerin entwickelte sie zahlreiche choreografische Arbeiten, bis sie nach einer Zeit als freischaffende Choreografin den Schritt in die Welt der Leitung wagte. Es folgten Assistenzen in Oldenburg und eine Anstellung als stellvertretende Direktorin in Braunschweig, bis sie im Südharz neben Direktor Ivan Alboresi beginnt.

Laut der 49-Jährigen kann eine Tänzerkarriere schon im Alter von 35 aufgrund des hohen Körpereinsatzes enden.

Als Ballettmeisterin muss sie zwar auch fit bleiben, da sie die Bewegungen vortanzt; sie vermittelt die Tanzschritte aber auch häufig verbal. „Ich bin auf der anderen Seite des Ballettspiegels: Anstatt mich selber darin zu sehen, stehe ich nun mit dem Rücken zum Spiegel und gebe meine Erfahrungen weiter“, meint von Häfen.

In die Welt der Autoren und Komponisten einzutauchen und ihre Werke über Körperbewegungen zu interpretieren ist es, was den Tanz für sie zur Kunstform macht und begeistert.

Während das Theater coronabedingt geschlossen blieb, trainierte sie die 12 Tänzer der Ballettkompanie in Nordhausen in kleinen Gruppen weiter.

Ihr größter Wunsch ist es, die so liebevoll entwickelten Produktionen endlich wieder auf der Bühne zeigen zu können. „Tanz ist für mich wie Fliegen, und ich wünsche mir, dass die Zuschauer wieder mit uns fliegen können“, so von Häfen.

