Mühlhäuser 3K-Theater zeigt wieder „Das Problem“

Mühlhausen. Nach Corona-Pause kehrt das komische Stück zurück auf die Mühlhäuser Bühne.

„Das Problem“ ist auf der 3K-Bühne in der Mühlhäuser Kilianikirche zu sehen. Für die Vorstellung am Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr gibt es noch Karten. Die Vorstellung am 30. April ist bereits ausverkauft. In dem 40-Minuten-Stück gibt es einiges zu lachen, verspricht die Ankündigung. Diana Floetenmeyer und Peter Wagner geben darin ein gut situiertes Ehepaar.

„Das Problem“ des amerikanischen Erfolgsautors A. R. Gurney feierte zwar schon im Jahr 2020 auf der Mühlhäuser Bühne Premiere, konnte dann allerdings wegen der Coronapandemie nicht mehr gespielt werden. Nun ist „dieses eigentlich böse, aber unheimlich komische Verwirrspiel“ um Ehe und Beziehung, aber auch Rassismus wieder zu sehen.

Kartenreservierungen nur telefonisch unter 03601/440937