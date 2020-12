Mühlhäuserin brachte Wahrheit aus Stasi-Gefängnissen ans Licht

Mühlhausen. Erika Riemanns Bücher werden auch heute noch gekauft und gelesen. Davon künden die Einträge im Gästebuch ihrer Internetpräsenz www.erikariemann.de.

„Sie schildern das so offen und nachfühlbar“, schreibt dort zum Beispiel am 23. März dieses Jahres Johanna Schnitzler aus dem bayrischen Landsberg. Sie bewundert auch Riemanns „Mut und Kraft“, sich mit den Erfahrungen, die sie machen musste an die Öffentlichkeit zu wenden. „Ich habe das Buch verschlungen“, begeistert sich Brigitte Baum aus der Hansestadt Lübeck nur eine Woche später. Sie ist sehr erschüttert darüber, dass das in der Gefangenschaft erlebte Leid das gesamte Leben der Mühlhäuserin prägte. Beide Frauen kauften sich wie manch andere auch, Riemanns erstes, im Jahr 2000 erschienenes Buch „Die Schleife an Stalins Bart“ in der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.

Als 14-Jährige mit Lippenstift eine Schleife auf Stalinbild gemalt

Ihr ganz persönlicher Leidensweg, den sie in diesem Buch schildert, führte Erika Riemann während acht Jahre dauernder Haft jedoch durch die Gefängnisse in Ludwigslust, Torgau, Bautzen, Sachsenhausen und Hoheneck. Der Alltag dort bedeutete für sie Hunger, Kälte, Krankheiten, Erniedrigungen durch das Wachpersonal, Folter und unerträgliche, oft nächtliche Verhöre. Ausschlaggebend für die Festnahme der damals erst 14-jährigen Schülerin im Herbst 1945, war die mit Lippenstift gemalte rote Schleife, mit dem sie ein Bild des russischen Diktators Stalin verschönerte.

In einer Diskussion mit russischen Studenten, die sie während ihrer Russlandreise 2005, also viele Jahre später führt, wird ihr erst klar, dass diese Schleife von der damaligen Sieger- und Besatzungsmacht als Schlinge um den Hals des mit allen Machtbefugnissen ausgestatteten und vom russischen Volk verehrten Generalsekretärs aufgefasst worden war. Darüber schreibt sie in ihrem zweiten Buch „Stalins Bart ist ab“, das ihren Weg als Zeitzeugin beschreibt, der sie über ungezählte Bücherlesungen durch ganz Deutschland führt.

Erfolgreiche Autorin mit über 100.000 Verkaufsexemplaren

Eine ihrer Lesereisen geht kurz nach Erscheinen des Buches auch in ihre Heimatstadt Mühlhausen. Am 14. Februar 2004 schreibt sie dort während eines späteren Heimatbesuches im Rathaus im Goldenen Buch der Stadt: „Als gebürtige Mühlhäuserin freue ich mich, dass ich die Ehre habe, mich in das Goldene Buch eintragen zu dürfen.“

Durch ihren Buch-Erfolg, die Auflagen gehen über die 100.000 verkaufte Exemplare, werden auch Presse, Rundfunk und Fernsehen auf sie aufmerksam. In Interviews der BBC, in Bild der Frau und Superillu oder mit dem Moderator Günter Jauch auf Stern-TV findet sie für das Unrecht, das sie in den Gefängnissen der Staatsicherheitsorgane der DDR erfahren musste ebenso berührende Worte, wie in ihren Büchern.

Zu den bedeutendsten ihrer Leser zählte der damalige Bundespräsident Horst Köhler. Für ihr „Engagement für Freiheit und Demokratie und für die Aufarbeitung des SED-Unrechts“ wird sie schließlich am 16. November 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Am 1. Weihnachtsfeiertag 1930 wurde Erika Riemann in Mühlhausen geboren. Ihren Lebensabend und 90. Geburtstag verbringt sie im Familienkreis im nur unweit der Alster gelegenen Hamburg-Eimsbüttel.