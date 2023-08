Musik-Tipps der Woche: Aerosmith feiern ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte

Steven Tyler (links) und Joe Perry von Aerosmith im Jahr 2018 bei den MTV Video Music Awards in der Radio City Music Hall. Die Band hat eine neue, umfangreiche Best of veröffentlicht.

Erfurt. Aerosmith veröffentlichen die umfangreichste Hitsammlung ihrer Karriere und Grian Chatten, Sänger von Fontaines D.C., hat eine Solo-Platte gemacht.

Das Cover des Albums „Greatest Hits“ von Aerosmith. Foto: Capitol/Universal Music

Ab September geht es (wieder mal) auf Abschiedstournee in den USA, neue Musik gibt es von Aerosmith jedoch nicht. Die Herren aus Boston resümieren stattdessen erneut ihre 50-jährige Karriere und veröffentlichen die bisher umfangreichste „Greatest Hits“ ebendieser in verschiedenen Formaten (einfache CD/LP oder Doppel-LP).

44 Songs sind es in der Deluxe-Version (drei CD oder vier LP) mit einer satten Ladung Hits aus der ersten Karrierephase in den Siebzigern, dem zweiten Frühling als MTV-Stars und dem Austrudeln der Singles- und Albumkarriere. Spätestens danach weiß man, warum Steven Tyler und Co. Vorbild für Bands wie Guns‘n‘Roses waren.

Aerosmith - "I don't want to miss a Thing"

Grian Chatten mit einem gelungenen Debüt

Das Cover des Albums „Chaos for the Fly“ von Grian Chatten. Foto: Partisan Records/Pias

Als Sänger der Postpunker Fontaines D. C. heimste Grian Chatten viel Kritikerlob ein, der Erfolg der Band aus Dublin blieb ebenfalls nicht aus. Mit „Chaos for the Fly“ veröffentlicht er nun sein Solo-Debüt und nie klang er entspannter, romantischer und poppiger – auch irischer.

Ohne Bandgefüge musiziert Chatten munter drauf los, (fast) ohne Punkattitüde, und erinnert an The Kooks oder die frühen Arctic Monkeys mit Folkeinschlag. Mit seiner melancholischen Unbekümmertheit packt er einen schon nach dem ersten Anhören. Das ist sicherlich der Beginn einer noch größeren Karriere.

Grian Chatten - "Last Time every Time forever"

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.