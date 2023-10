Musik-Tipps der Woche: Dub FX stellt neues Album in Jena vor

Erfurt. Wir haben reingehört in die neuen Alben von Wilco und Dub FX.

Es sind grazile Songs, feinsilbig gespielt, einige fast durchsichtig. Und doch brodelt es bedrohlich unter der Oberfläche. Die Lieder auf „Cousin“, der 13. Studio-LP von Wilco, ähneln in ihrer sensiblen Struktur denen von „Ode to Joy“ (2019). Die Produktion erinnert aber an experimentellere Platten wie „Yankee Hotel Foxtrott“ oder „A Ghost is born“. Einen Anteil hat die Musikerin Cate Le Bon, die als erste Externe seit 16 Jahren ein Wilco-Album produziert hat – so klingt die Band im ersten Song plötzlich ganz famos wie Sufjan Stevens. Frontmann Jeff Tweedy singt Skizzen zwischen Verlorensein und Verlust. Oder des (Ver-)Zweifelns: „Am I gone before I go?“ fragt er schaurig-tiefgründig in „Pittsburgh“, einem der Lieder, von denen es wieder mal keine schlechten gibt.

Das Cover des Albums „Cousin“ von Wilco. Foto: DBpm Records/Sony Music

Für Auftritte benötigt Benjamin Stanford alias Dub FX nur ein Mikro, Pedale und seine Technikbox. Am 6. Oktober stellt der Beatboxer und Live-Looper ab 20 Uhr im „Kassablanca“ in Jena sein Album „Infinite Reflection“ vor, ein tanzbarer Mix aus Reggae, Dubstep, Hip Hop, Funk und Jazz mit melodischem Wiedererkennungswert und Botschaft: „Woman Rising“ preist das Zeitalter des Femininen, „Cracks in the Mirror“ will einen neuen Gesellschaftsvertrag. Tipp: Das Albumcover wirkt erst richtig in Vinylgröße.