Musik-Tipps der Woche: Allison Russells emotionale und musikalische Tiefenanalyse

Erfurt. Wir haben reingehört in die neuen Alben von Allison Russell, des neuen Projekts von Volker Goetze und dem Schweden Ludwig Hart.

Das Cover des Albums „The Returner“ von Allison Russell. Foto: Fantasy Records-Concord/Universal

Diese tief emotionale Musik wurzelt im Blues und Gospel, aber ist hörbar mehr. Was Allison Russell mit ihrer Band, die aus Frauen besteht, auf ihrem zweiten Album „The Returner“ ( auf Vinyl * und als CD * veröffentlicht) auffährt, ist ein schwer bestimmbares Amalgam aus den genannten Musikstilen sowie Soul, Funk, Rock, Folk; in „Stay right here“ wabern sogar Disco-, „I will survive“-und Anastacia-Referenzen durch den Schallraum.

„Eve was black“ wandelt zwischen Englisch und Französisch, eigentlich sind es zwei Lieder mit, wie so oft in dieser Musik, aktionistischer Botschaft. Das Album sei „eine Echtzeit-Vereinigung von Körper, Geist und Seele“, so Russell. Man kann es nicht besser sagen. Schon jetzt eine der Platten des Jahres. Mit Gastspielen von Wendy und Lisa, Brandi Carlile, Brandy Clark und Hozier.

Allison Russell - "The Returner"

Weltmusik aus mehr als drei Kulturkreisen

Das Cover des Albums „Flamenkora“ von Volker Goetze, Ali Boulo Santo Cissoko und Alejandro Moreno. Foto: Pias/Motema/Rough Trade

Eine entspannte und zuversichtlich klingende Reise an einen Ort zwischen den Welten und Kulturen unternehmen der deutsche Jazz-Trompeter Volker Goetze, der senegalesische Kora-Spieler und Sänger Ali Boulo Santo Cissoko sowie der spanische Flamenco-Meister Alejandro Moreno.

Auf ihrem Album „Flamenkora“ ( als CD veröffentlicht *) kreuzen sie Instrumente, Künste, Einflüsse und erschaffen eine Weltmusik, die sich aus mehr als drei Sphären speist und in ihrer virtuosen Unaufgeregtheit ganz selbstverständlich klingt.

Volker Goetze, Ali Boulo Santo Cissoko, Alejandro Moreno - "Sadier"

Ludwig Hart huldigt Softrock der Achtzigerjahre

Das Cover des Albums "Paloma" von Ludwig Hart. Foto: Argle Bargle Studios

Das Gefühl, in der falschen Zeit zu leben, dürfte für den Schweden Ludwig Hart kein ungewöhnliches sein. Auch mit seinem zweiten Album „Paloma“ ( auf Vinyl * und als CD * veröffentlicht) erweckt den Eindruck, dass Hart in den Achtzigerjahren ein guter Songwriter oder Produzent für Bryan Adams, Glenn Frey oder Fleetwood Mac gewesen wäre. Die Coverversion von Don Henleys „Boys of Summer“ vor drei Jahren passt allzu gut ins bisher überschaubare Gesamtwerk.

Auf seiner neuen Platte flirren die Softrock-Gitarren, die Retro-Keyboards sind allgegenwärtig, das Saxophon erklingt an den richtigen Stellen. Und ja, The War on Drugs wohnen gedanklich gleich um die Ecke. Nostalgisch stimmende Wohlfühl-Musik, die man hinter diesem Coverbild definitiv nicht vermutet hätte.

Ludwig Hart feat. Sarah Klang - "Violent Words of Love"

