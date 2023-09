Musik-Tipps der Woche: Gedicht von Goethe als flotter Tango vertont

Erfurt. Das Duo Fjarill kennt man in Thüringen spätestens als Preisträger des Weltmusikpreises "Globale Ruth" beim Tanz- und Folkfest 2011 in Rudolstadt. Wir haben reingehört in ihr neues Album sowie das der schwedischen Prog-Rocker The Flower Kings und von Deer Tick.

Das Cover des Albums „Walden“ von Fjarill. Foto: Butter & Fly Records/Indigo

Ein „Selbstbetrug“ ist die Musik des Duos Fjarill keinesfalls. Auch, wenn die Schwedin Aino Löwenmark (Klavier) und die Südafrikanerin Hanmari Spiegel (Geige) das gleichnamige selbstreflektierende Gedicht Goethes für ihr zehntes Album „Walden“ ( als CD -* oder als Vinyl-Version *) in einen flotten Tango gepackt haben. Die Platte ist eher eine Offenbarung, mit welch einfachen Mitteln und Mut zur Melodie Musik fürs Seelenwohl gelingen kann.

Die beiden Wahlhamburgerinnen singen auf Schwedisch, Afrikaans, Zulu und vier Titel auf Deutsch. Zwischen Chanson, Volksweisen, Jazz, Kammermusik und -pop sowie sinfonischen Finessen vertonen sie neben eigenen Texten Gedichte etwa von Nelly Sachs oder Pär Lagerkvist. Mit Goethes Worten: Kunst, die „im tiefen Herzen regt“.

Fjarill - "Katharsis"

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Das Duo Fjarill: Aino Löwenmark (rechts) und Hanmari Spiegel haben ein neues Album veröffentlicht. Foto: Anne de Wolff / Butter & Fly Records/Indigo

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Es heißt "Walden", benannt nach dem Studio der beiden Musikerinnen in Hamburg. Foto: Butter & Fly Records/Indigo

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Fjarill ist keine unbekannte Gruppe in Thüringen. Mehrfach spielten sie im Freistaat, zuletzt im Weimarer Spiegelzelt oder 2022 in Jena. Einen großen Triumph... Foto: Marco Kneise

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album ...erlebten sie 2011 in Rudolstadt, als sie die "Globale Ruth", den Weltmusikpreis, erhielten. Foto: Marco Kneise

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Es war das 21. Tanz- und Folkfest in Rudolstadt. Fjarill bekam die "Ruth" auf der Heidecksburg überreicht. Foto: Martin Gerlach / OTZ

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Auf ihrem neuen Album vertonen Aino Löwenmark (rechts) und Hanmari Spiegel auch Gedicht bekannter Schriftsteller wie Pär Lagerkvist oder Johann Wolfgang von Goethe. Foto: Anne de Wolff / Butter & Fly Records/Indigo

Duo Fjarill veröffentlicht neues Album Fjarill machen Musik zwischen Chanson, Volksweisen, Jazz, Kammermusik und -pop sowie mit sinfonischen Finessen. Foto: Anne de Wolff / Butter & Fly Records/Indigo

Melodischer Prog-Rock alter Schule mit The Flower Kings

Das Cover des Albums „Look at you now“ von The Flower Kings. Foto: Insideoutmusic/Sony Music

Roine Stolt arbeitet gern und viel: Neben Projekten mit Jon Anderson (Ex-Yes) oder Steve Hacket (Ex-Genesis) produziert er mit seiner Band The Flower Kings eine Platte nach der anderen. Der Vorgänger ist kaum ein Jahr alt, da erscheint mit „Look at you now“ ( als CD- * oder als Vinyl-Version *) bereits der Nachfolger.

Die Prog-Rock-Gruppe aus Schweden steht für eine poppige Variante des Genres, spielerisch auf hohem Niveau. Das Progressive wird nicht neu erfunden, aber ihnen gelingt ein kohärentes, optimistisch klingendes Album. Ein Highlight: das barocke „The Queen“.

The Flower Kings - "Beginner's Eyes"

Deer Tick rocken frohgemut

Das Cover des Albums "Emotional Contracts" von Deer Tick. Foto: ATO Records/PIAS-Rough Trade

Den Preis für das einfallsreichste Albumcover werden Deer Tick aus Providence, Rhode Island, wohl nicht bekommen. Doch man soll nicht nur auf Äußerlichkeiten schauen und die „inneren Werte“ der ersten Platte der Gruppe seit sechs Jahren sind, nun ja, nicht die schlechtesten. Das Album heißt passenderweise „Emotional Contracts“ ( als CD- * oder als Vinyl-Version *), das Sänger John McCauley und seine Mitstreiter als launige Rock-Platte eingerichtet haben, viel mit der frohgemuten und unbeschwerten Spielart der Rockmusik der Siebzigerjahre aufgemotzt mit Blues und Soul sowie leichten Folkanleihen – trotz Themen wie Älterwerden, Verlusten und Depressionen.

Produziert hat die meist live eingespielten Songs Dave Fridman, Gründungsmitglied von Mercury Rev und Hausproduzent der Flaming Lips, der auch schon für Tame Impala, Spoon oder MGMT hinter dem Mischpult saß. Einer der Gäste beim Backgroundgesang ist Vanessa Carlton („A thousand Miles“), die mit McCauley verheiratet ist.

Deer Tick - "Forgiving Ties"

