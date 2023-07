Musik-Tipps der Woche: PJ Harvey sendet wohlige Schauer von der englischen Küste

Die Sängerin PJ Harvey (undatierte Aufnahme). Ihr neues Album heißt „I inside the old Year dying".

Erfurt. Zwei Alben, viele Geheimnisse: Wir haben reingehört in die neuen Platten von PJ Harvey und Sparks.

Das Cover des Albums „I inside the old Year dying“ von PJ Harvey. Foto: Partisan/Pias

Die Stimme ist von den vielen Mysterien auf PJ Harveys Album „I inside the old Year dying“ das geheimnisvollste. Man habe die typische PJ-Harvey-Stimme vermeiden wollen, gibt die Musikerin zu Protokoll. Und so singt sie im Falsett oder in tieferen Lagen, zudem teils im Dialekt ihrer Heimat, der Grafschaft Dorset an der englischen Küste, das einem anders wird vor wohligem Schauer.

Die Songs sind vertonte Gedichte ihres Buchs „Orlam“, ein traumwandlerisches, verwunschenes und naturverbundenes Epos, das vom Aufwachsen auf dem Land handelt. Die Musik ist spartanisch dräuend, ab und an mit Field Recordings versetzt. Vom ersten Song entwickelt die Platte einen Sog, eine dunkle Stimmung, die verstört und umarmt – zugleich. Geht nicht? Geht doch!

PJ Harvey - "I inside the old I dying"

Sparks zeigen ihr ganzes Können

Das Cover des Albums „The Girl is crying in her Latte“ von Sparks. Foto: Island Records/Universal Music

Sie bleiben ein Phänomen: Die Brüder Ron (77) und Russel (74) Mael alias Sparks klingen auf ihrem 26. Album „The Girl is crying in her Latte“ spektakulär unkonventionell, modernistisch und doch wie sie selbst. Die LP wirkt wie eine Zusammenstellung ihrer Kunst, mit Schwerpunkt auf elektronischer Musik. Und wie immer mit Hang zum Theatralischen.

"The Girl ist crying in her Latte" ist feinster und kompromissloser Electro-Pop, "Nothing is as good as they say it is" ist nebst Baby-Video die witzige Single, die zum Hit oder zumindest zu hohen Klickraten gereichen könnten, "Take me for a Ride" beginnt orchestral und spielt mit Rammstein-Zutaten.

Die Brüder wissen ziemlich genau, wie man Songs schreibt: Eingängige Textzeilen (mit Hintersinn und doppeltem Boden), mitsingbar, durchexerziert, irgendwie tanzbar (siehe Video des Titelsongs mit Cate Blanchett) und ein, zwei besondere Wendungen. Doch nur mit dieser Formel erklärt sich das Ingenium nicht.