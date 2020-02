Weimar. Die 12. Liedtage an der Hochschule für Musik Franz Liszt wurden am Dienstag mit einem Konzert eröffnet.

Abwechslungsreiches Liedmosaik

Marina Alishauskaite (Sopran) und Felix Kehr (Klavier) eröffneten am Dienstag mit drei Liedern von Olivier Messiaen die 12. Liedtage der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Gemeinsam mit weiteren Studenten aus der Klasse von Thomas Steinhöfel gestalteten sie ein erstes Liedmosaik. Ein zweites Liedmosaik folgt am Donnerstag, 6. Februar, ab 18.30 Uhr im Fürstenhaus mit Studenten der Liedklasse von Karl-Peter Kammerlander. Auf dem Programm stehen Wagners „Lieder nach Gedichten von Mathilde Wesendonck“ und die „Vier ernsten Gesänge“ von Brahms. Diese Konzerte umrahmen einen „Eduard Mörike“-Liederabend am heutigen Mittwoch, 5. Februar, um 19.30 Uhr im Fürstenhaus. Mörikes Gedichte sind aus dem deutschen Liedrepertoire nicht wegzudenken. In einem Gesprächskonzert unter der Überschrift „Klingende Musikwissenschaft“ führen Studenten der Musikwissenschaft gemeinsam mit Liedstudenten durch Mörikes facettenreiches dichterisches Werk, mit Vertonungen unter anderem von Robert Schumann, Johannes Brahms und Hugo Wolf.