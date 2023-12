Musik Alicia Keys spielt in Londoner Bahnhof

London Es muss nicht immer die große Konzertbühne: Alicia Keys überrascht Fahrgäste und Passanten mit einem Auftritt in einem Londoner Bahnhof.

Mit einem Auftritt hat Alicia Keys (42) Pendler in London überrascht. Die US-Sängerin setzte sich am Montagvormittag im Bahnhof St. Pancras International an ein öffentliches Klavier und gab ein Potpourri ihrer Hits zum Besten, wie britische Medien berichteten.

Hinter einer Absperrung verfolgten zahlreiche Schaulustige das Kurz-Konzert und reckten ihre Smartphones in die Höhe. Das Klavier hatte der britische Popstar Elton John vor einigen Jahren gestiftet.