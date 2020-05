Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beliebte Serenadenkonzerte

Werke von Pleyel, Telemann und Beriot intonierten Jiwon Lim und Cornelius Spaeth (Violinen) am Dienstag an einem für Konzerte eher ungewöhnlichen Ort: An der Kaunaser Straße 10 spielten die Musiker der Staatskapelle Weimar für eine Wohngruppe des Lebenshilfewerks Weimar/Apolda. Die Serenadenkonzerte der Staatskapelle in Innenhöfen und Gärten von Senioren- und Pflegeheimen und Einrichtungen des Lebenshilfewerks finden große Resonanz: Allein in dieser Woche sind 15 solcher Auftritte in Kleinstbesetzung in Weimar geplant, darunter am Dienstag noch ein weiteres Konzert in Weimar-West. Zwar wurde direkt an der Straße und bei entsprechender Geräuschkulisse musiziert, doch Jiwon Lim und Cornelius Spaeth freuten sich über die Möglichkeit, Musik zu Leuten bringen zu können, die sonst kaum den Weg in einen Konzertsaal finden würden.