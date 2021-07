Blechklang reißt Publikum in der Lutherkirche Apolda mit

Apolda. Offene Lutherkirche in Apolda lädt Brass-Band ein. Musikalische Reise durch Filme und die Welt.

Zum Abschluss gab es schließlich sogar stehende Ovationen für die 30 Musiker, die die „Offene Lutherkirche“ am Mittwochabend erklingen ließen. Das Konzert der Brass-Band „Blechklang“ des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena nahm das Publikum zuvor mit auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Mal wurden Filmmusiken gespielt, mal bekannte Titel adaptiert. Auch präsentierte die Formation unter dem Dirigenten Alexander Richter den besonderen Klang verschiedener Länder und Kontinente. Vom Batman-Thema über John Miles’ Music was my first Love ging es nach Spanien und sogar in den Amazonas.