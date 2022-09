Bruce Springsteen kündigt Fans Neuigkeiten an

Berlin. Anfang 2023 startet Rock-Superstar Bruce Springsteen (73, «Born To Run») mit seiner E Street Band zu einer Welttournee - und die Wartezeit scheint der weiterhin sehr umtriebige Musiker genutzt zu haben. Auf seinen Social-Media-Kanälen kündigte er für diesen Donnerstagvormittag (Ortszeit; in Deutschland 16.00 Uhr) Neuigkeiten an. Das Bild dazu zeigt ein Radiogerät, zu hören sind Schnipsel von Soul-Musik in unveröffentlichten Springsteen-Versionen.

Schon in den Tagen davor hatte der von Millionen Fans «The Boss» genannte Sänger mysteriöse Nostalgie-Bilder von einer endlosen Straße und einem Autolenkrad gepostet. Das britische Musikmagazin «New Musical Express» verkündete bereits, dass Springsteen auf einem neuen Album Soul-Songs covern werde. Auch im Internet war darüber seit Wochen spekuliert worden. Ausgangspunkt war ein mutmaßlicher Lapsus von Jann Wenner, dem Mitgründer der Zeitschrift «Rolling Stone» - ihm rutschte bei der Vorstellung seiner Memoiren kürzlich ein Satz heraus: «Und übrigens, es gibt eine neue Platte von Bruce, die noch diesen Herbst erscheint. Sie ist umwerfend.»

Ein solches Album wäre eine der letzten großen Pop-Veröffentlichungen dieses Jahres - und Springsteens erstes seit dem Nummer-eins-Werk «Letter To You» (2020), seinem Studio-Comeback als Frontmann der E Street Band. Der vielfache Grammy-Gewinner soll seit den 1970er Jahren weltweit über 130 Millionen Tonträger verkauft haben. Zuletzt feierte er einen großen Erfolg mit dem Buch «Renegades: Born in the USA», das er voriges Jahr zusammen mit Ex-US-Präsident Barack Obama veröffentlicht hatte.

