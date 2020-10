Chöre im Unstrut-Hainich-Kreis müssen sich weiter stark einschränken

Chorgesang leidet besonders unter Corona. Nach der ersten Infektionswelle nahmen einige Ensembles im Unstrut-Hainich-Kreis wieder den Probebetrieb auf, wenn auch mit Einschränkungen und strengen Hygienekonzepten. An Konzerte war aber kaum zu denken. Die steigenden Infektionszahlen lassen den Normalzustand nun erneut in weite Ferne rücken. Drei Beispiele aus dem Landkreis.

„Wir waren auf dem besten Weg und wollten kommenden Montag endlich wieder mit dem Proben beginnen, in Gruppen“, sagt Klaus Kubelka, Vorsitzender des Mühlhäuser Handwerkerchors. Anfang dieser Woche sollte das Vorgehen nach der Zwangspause seit Anfang März mit den Sängerinnen und Sängern besprochen werden. Nun sei der Unstrut-Hainich-Kreis als Risikogebiet eingestuft und alles wieder abgesagt. Der Städtische Chor Bad Langensalza hingegen startete im Juli in kleinen Gruppen. Seit September probten wieder alle gemeinsam, dank genügend großen Ersatzräumen in der Bergkirche und im Kulturzentrum. Vor zwei Wochen stand gar ein Herbstkonzert in Aschara auf dem Plan. Es wurde kurzfristig wieder abgesagt. Und die Proben sind wieder auf Stimmgruppen reduziert, sagt die Vorsitzende Juliane Balmer.

Große Sehnsuchtnach der Gemeinschaft

Viola Koppe dirigiert den Mühlhäuser Seniorenchor, der seit Beginn der Pandemie komplett brach liegt. Der Probenraum im Mehrgenerationenhaus kann nicht genutzt werden, alle Mitglieder gehören zudem zur Risikogruppe. Mit dem Gesangverein Niederdorla hat die Chorleiterin ein Ausweichquartier gefunden, das seit Ende September genutzt wird. „Klaus Dieter Koch vom Palumpaland stellt uns dankenswerterweise seine Event-Halle zur Verfügung. Dort können wir die Abstände einhalten“, sagt Koppe.

Alle Chorvertreter betonen, wie groß die Sehnsucht ihrer Sängerinnen und Sänger ist, endlich wieder zusammenzukommen, nicht nur zum Singen. „Die Gemeinschaft macht die Hälfte des Vereinslebens aus“, sagt Koppe. „Wir halten untereinander Kontakt“, sagt auch Klaus Kubelka. Der Vorsitzende des Kreischorverbandes und Vize im Thüringer Landesverband kennt bisher kein Ensemble, das sich wegen Corona aufgelöst habe.

Die Konzerte fehlen auch wegen der Einnahmen, die zur Finanzierung etwa von Busfahrten oder Noten beitragen. Und die Weihnachtskonzerte sind jährliche Höhepunkte vieler Chöre. Dieses Jahr fallen sie wohl aus. Der Handwerkerchor hat sein traditionelles schon abgesagt. „Vielleicht können wir im Advent vor Altersheimen singen oder auf dem Weihnachtsmarkt, wenn er denn stattfindet“, sagt Kubelka. Prekär werde die Lage finanziell, wenn sie so bleibe: „Ein zweites solches Jahr überleben wir nicht.“

In Niederdorla ist der traditionelle Herbst-Liederabend in der Schenke gestrichen. „Wir hoffen, dass wir zum vierten Advent statt des Kirchenkonzerts wenigstens auf dem Anger in Oberdorla singen können“, sagt Viola Koppe. Das habe bei der nachgeholten Konfirmation im September auch geklappt.

Kubelka appelliert an die Vernunft: „Ich nehme das alles sehr ernst.“ Dass manche Corona verharmlosen oder Regeln einfach missachten, verstehe er nicht. Es brauche bei aller Sehnsucht nach Gemeinschaft Verantwortung, sagt auch Juliane Balmer. Und Gelassenheit, denn ändern könne man an der Lage eh nichts.