Die Liedermacherin Sarah Lesch im Interview

Die Leipziger Liedermacherin Sarah Lesch meldet sich mit Gitarre, Ukulele und obligatorisch empathischem Gesang zurück: „Den Einsamen zum Troste“ heißt ihre im September 2019 erschienene EP mit fünf Liedern rund um die Themen Einsamkeit, Freiheit und Heimat, die Platte zum Mini-Album ist auf dem Weg. Zwischendurch ist Sarah Lesch auf Tour und gastiert am Samstag, 15. Februar, in der Alten Oper. Wir haben mit der Künstlerin gesprochen und uns gleich aufs Du geeinigt.

Das Thema der neuen Platte ist Einsamkeit. Was bedeutet das für Dich?

Einsamkeit ist etwas sehr komplexes und schwer mit wenigen Worten zu beschreiben. Jeder, der mich von außen sieht, würde bestimmt denken, Sarah Lesch, die ist doch nicht einsam. Sie trifft den ganzen Tag irgendwelche Leute, spielt Konzerte, macht Musik. Doch einsam sein bedeutet etwas anderes. Nämlich nicht eingebunden sein und zwar in ein direktes Umfeld und nicht in so etwas diffuses wie viele Menschen, die einen nur von einer bestimmten Seite kennen. Ich fühle mich einsam, wenn es keinen Menschen gibt, der mich braucht.

Auf der neuen EP heißt es auch, dass manche Menschen Angst vor der Freiheit haben. Hat Freiheit auch mit Einsamkeit zu tun?

Freiheit ist auch etwas Beängstigendes. Frei sein bedeutet, ich habe die Entscheidungsfähigkeit und bin dann aber auch für das verantwortlich, was ich entschieden habe. Im Moment leben wir unsere „Freiheit“ auf Kosten anderer. Darum fühlt sie sich auch nicht nach Freiheit an. Einer meiner Lieblingslyriker, der jüdische Dichter Erich Fried, sagte einmal: Eine Freiheit, die nicht auch deine Freiheit ist, ist keine Freiheit. Das gilt dann wohl für uns alle, nicht wahr? Ohne andere Menschen geht es nicht. Freiheit bedeutet die totale Verbundenheit mit allem, ansonsten ist man nämlich einsam. Eben nicht diese Lucky-Luke-Romantik, das ist nicht Freiheit. Zumindest nicht für mich.

Ist Poesie für dich ein adäquates Mittel, um politische Meinung zu transportieren?

Seit ich Musik mache, war für mich immer klar, dass es auch um politische und gesellschaftliche Themen geht. Trotzdem finde ich es auch sehr schwer, dass heutzutage erwartet wird, dass Kunst etwas Politisches sagen muss. Jeder hat das Recht, seine Kunst für sich stehen zu lassen. Für mich ist es sehr wichtig zu sagen, wo ich stehe, weil es mich betrifft, was hier um mich passiert. Es berührt mich und es ist mir nicht egal. Ich kann und will aber niemand anderem vorschreiben, was ihre Kunst zu sagen haben muss. Das steht mir nicht zu und es wäre auch kontraproduktiv. Man stelle sich vor, jemand schreibt ein politisches Lied, weil er denkt, dass er muss und hat gar kein echtes Gefühl dazu. Also dann lieber gar keine, als Plattitüden und oberflächliche geschriebene Kunst. Es gibt im übrigen noch mehr Personen des öffentlichen Lebens oder in Machtpositionen oder am Tresen und an der Supermarktkasse, die ruhig mal den Mund aufmachen und ihr Verhalten ändern könnten. Damit wir das nicht vergessen und immer bloß darüber sprechen, was von Künstlern erwartet wird.

Du hast eine neue EP herausgebracht und gehst auf Tour. Das Album kommt erst danach. Ist das nicht untypisch?

Natürlich gibt’s den gängigen Apparat im Musikbusiness, wie man das alles so macht. Ich mache aber Musik, die nicht so mainstreamig funktioniert, dass ich vom CD-Verkauf allein leben kann. Zum einen liebe ich es, auf der Bühne zu sein und seit ich denken kann, gehört das zu meiner Musik dazu, tatsächlich mit Menschen in einem Raum zu sein. Zum anderen muss ich auch Konzerte spielen, damit ich davon leben und all meinen Verpflichtungen als Teamchefin, Mutter und Teil der Gesellschaft nachkommen kann. Es werden nicht mehr viele CDs verkauft, die meisten Menschen nutzen eher Streamingplattformen heutzutage. Darum ist meine Haupteinkunft und die vieler anderer Musiker eben das Live-Business.

Ist das Kritik an Spotify und Co?

Naja, ich will dafür niemanden verurteilen. Die Zeiten ändern sich eben, das war schon immer so. Wenigstens produziert man dadurch wieder weniger Plastikmüll. Leider muss man aber wesentlich mehr Konzerte spielen, was nicht nur auf die Gesundheit geht, sondern auch zur Folge hat, dass weniger Zeit bleibt, um neue Kunst zu erschaffen. Denn dafür brauche ich zum Beispiel Ruhe und Einkehr. Mit Ruhe und Einkehr verdient man aber kein Geld. Zumindest noch nicht. Die Menschen, die meine Musik hören, sind aber oft so fürsorglich, dass einige mir am Merchandise-Stand Geld in die Hand drücken dafür, dass sie so oft umsonst meine Lieder gestreamt haben. Sicher werden sich dafür irgendwann andere Lösungen und Systeme finden.

Was kann man dagegen tun?

Ich fände es zum Beispiel schön, wenn Länder und Kommunen die Künstler unterstützen. Beispielsweise mit mehr Raum, den sie zur Verfügung stellen oder einer Art Grundeinkommen für Künstler, wie es in Frankreich der Fall ist. So wäre man als Künstler freier vom Kapitalismus und müsste sich nicht zu stark unterordnen. Gerade heutzutage ist es so wichtig, dass die Kunst sich nicht anbiedern muss, um bestehen zu können. Sonst bügeln wir alles glatt und passen es bis zur größtmöglichen Gefälligkeit an und nichts, das wirklich Relevanz hat, hat noch eine Chance, eine Reichweite zu bekommen. Das wäre doch schlimm. Und es wäre übrigens auch eine Wiederholung der Geschichte, in einem anderen Gewand zwar, aber doch auch sehr schrecklich.

Was erwartet deine Fans auf dem neuen Album?

Das neue Album wird ganz ganz typisch Sarah. Ich habe gute Musiker und einen tollen Produzenten, der mit mir als Tontechniker auf Tour war. Weil ich eine Live-Künstlerin bin, war mir das ganz wichtig. Wir saßen oft am Küchentisch in seinem Häuschen und haben philosophiert und geweint und diskutiert, und dazu grub ich alte Textfragmente und Songideen aus. Viele davon hatte ich einfach verworfen, weil ich dachte, dass man das nicht machen kann – zum Beispiel die Grabrede für meinen noch sehr lebendigen Großvater. Er hat oft ohne mein Wissen das Aufnahmegerät angemacht und mich darin bestärkt, einfach zu sein, was ich bin. Die Lieder zu lassen, wie sie sind, nicht davon mehr zu wollen. Wirklich fragil zu bleiben und echt. Alle Temposchwankungen und Dynamiken, die mich typischerweise so ausmachen, wurden dann von den Musikern so eins zu eins nachempfunden. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Selbst der Schlagzeuger hat sich um die Lieder geschmiegt wie eine Katze. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Dadurch ist die Musik so schön lebendig geblieben, als wäre es live eingespielt und die Dramaturgie und das Gefühl sind Priorität, nicht wie sonst der Rhythmus und das Metronom.