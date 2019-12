Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Konzert für Kinder in Haiti

Seit vielen Jahren gestalten die Schülerinnen und Schüler des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasiums in Leinefelde mit ihren musikalischen Fähigkeiten beeindruckende Konzerte in der Vorweihnachtszeit. Das diesjähriges Konzert steht unter dem Thema: „Folge deinem Stern“.

„Neben dem Stern von Bethlehem begegnen uns in der Advents- und Weihnachtszeit viele Sterne“, heißt es aus der Schule. „Sie verbreiten eine angenehme Stimmung. Sie dienen der Orientierung.“ Auch die jungen Künstler könne man als kleine Sternchen (Stars) bezeichnen. Auch die Frage „Wem oder was folgen wir?“ stellt sich immer wieder einmal, wenn man in der dunklen Jahreszeit einmal zur Ruhe und Besinnung kommt. Sterne und Sternchen versprechen eine schöne Stunde im Advent.

Durch die Kraft der Musik möchten die jungen Künstler in der Vorweihnachtszeit viel Freude und Besinnlichkeit verbreiten. Deshalb sind alle Freunde adventlicher und weihnachtlicher Musik am Samstag, 14. Dezember um 16 Uhr, in die Kirche St. Bonifatius, in Leinefelde eingeladen. Mit ihren außergewöhnlichen Talenten können die Gäste unseres Konzertes die Mädchen und Jungen des Schulchores, eines Musikkurses sowie Solisten und Interpreten des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasiums und der Eichsfelder Musikschule mit Gesang und Instrumenten erleben.

Ein Teil der Freude aber soll weiterverschenkt werden. Die Hilfe gilt wieder Kindern in Haiti. In einem der ärmsten Länder der Welt sei die Not vieler Kinder angesichts von Naturkatastrophen und Misswirtschaft sehr groß. Schwere tropische Wirbelstürme verwüsten Haiti immer wieder. Das Adventskonzert soll in Port-au-Prince einer Schule und einem kleinen Waisenhaus Unterstützung im Kampf für ein menschenwürdiges Leben geben.