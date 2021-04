Erfurter Jazzer liefern musikalische Nothilfe

Erfurt. Schlagzeuger Marcus Horn und der Keyboarder Sammy Lukas geben am Freitag ein Konzert per Live-Stream.

„Emergency Retirement Plan“ nennen Schlagzeuger Marcus Horn und der Keyboarder Sammy Lukas ihr Konzert, das sie an diesem Freitag live ab 19 Uhr per Internet in die Wohnzimmer schicken wollen. Vom bedrückenden, kreativitätshemmenden Lockdown für Livemusik lassen sie sich nicht beeindrucken. In ihren Songs interpretieren sie voller Augenzwinkern ihren musikalischen Notfallplan, eben den „Emergency Retirement Plan“, als Motto für das Konzert. „Wir spielen einfach immer weiter! HappyMusic, Happy Musiker, Happy People!“ Die Improvisationskünstler frönen hier ihrer Leidenschaft für Funk, Jazz, Neosoul und HipHop und versprechen animierende Grooves und gefühlvolle Improvisationen. Die Konzertinitiative „Erfurt Jazz Stream“ wurde entwickelt, um die Fans von Livemusik in die Lage kommen zu lassen, hochwertig gestreamte Konzerte in der Zeit des Lockdowns erleben zu lassen.

www.live.streaming-erfurt.de