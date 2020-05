Alex Thielmann wird zum nächsten Marienkonzert wieder Gast in Mühlhausen sein.

Mühlhausen. „Von der Erhabenheit des Friedens“, so lautet das Thema der Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung in der Marienkirche in Mühlhausen.

Erstmals Marienkonzert aus Mühlhausen nur online

Erstmals wird ein Konzert aus der Reihe der Mühlhäuser Marienkonzerte ausschließlich online zu hören sein – am 8. Mai, ab 20 Uhr. „Von der Erhabenheit des Friedens“, so heißt die Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung am 8. Mai mit einer Liveübertragung aus der Marienkirche.

Dann jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges und damit die Befreiung Europas, Deutschlands und der Stadt Mühlhausen von nationalsozialistischer Herrschaft zum 75. Mal. „Auch wenn wir diesen bedeutenden Tag wegen der Corona-Pandemie nicht gemeinsam begehen können, so wollen wir dennoch ein deutliches Zeichen setzen“, erklärt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Er hat mit einem Schreiben auch die Partnerstädte zum virtuellen Besuch des Konzertes eingeladen, um ihnen für die Befreiung zu danken, sagte er am Donnerstag unserer Zeitung. „Wie sind zwar physisch getrennt, jedoch im Geiste geeint.“

Und so steht es auch in dem Schreiben an die Bürgermeister der Partnerstädte Eschwege, Münster, Kaliningrad, Kronstadt, Tourcoing und Saxonburg. Gestalten werden den Abend Stadtorganist Denny Ph. Wilke und MDR-Hörfunksprecher Axel Thielmann. Zu hören sind Bearbeitungen von Werken aus Russland, Großbritannien, Frankreich, den USA und Deutschland.

Die Live-Übertragung wird 19.30 Uhr freigeschaltet und ist unter www.muehlhausen-live.de zu sehen – ebenso auf der Facebookseite unserer Zeitung.