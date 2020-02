Ex-„Firma“-Sänger Key Pankonin zum Konzert in Erfurt

Wenn eine Band nach fast 30 Jahren wieder auf die Bühne tritt, bedarf es eines besonderen Impulses. „Die Firma“ – Urgesteine des Punk aus Berlin (Ost) – erhielt einen solchen durch die Neuveröffentlichung eines Albums auf Vinyl. Key Pankonin, erster Sänger der Band, hatte diese beim Label „Hörsturzproduktion“ mit eingefädelt. Und dann bekam er, wie er selbst sagt, schnell kalte Füße. Denn, es kam die Frage nach einer Release-Party auf.

Diese ging dann tatsächlich über die Bühne. „Das war so magisch und so schön, dass wir überlegt haben, ob wir das gelegentlich wiederholen wollen.“ Nun also Erfurt. Im Museumskeller an diesem Samstag.

Das Cover der Vinyl-Schallplatte, die voriges Jahr in kleiner Auflage gepresst wurde. Foto: Hörsturzproduktion

Ein Konzert von „Die Firma“ wird es aber dann doch nicht ganz. „Die Band würde man ja nicht wieder zusammenkriegen. Tatjana tritt nicht mehr auf, Thommy Schreiber hat nur begrenzt Bock. Trötsch ist tot und Paul Landers (heute „Rammstein“ – d. A.) ist berühmt.“ Aber es gibt Songs der „Firma“ zu hören. Die, die Pankonin geschrieben und gesungen hat. Darunter Klassiker: „Kinder der Maschinenrepublik“, der es auf einen Sampler mit den besten 100-Ostsongs schaffte – oder der „Faschist“. Dann weitere Stücke, die der Musiker und inzwischen auch Buchautor für seine spätere Band „Ichfunktion“ geschrieben hat. „Früher hatte ich da ein gespaltenes Verhältnis. Die Leute wollten nur den alten Kram hören und hatten kein Ohr für was Neues.“ Nun sei das aber plötzlich anders gewesen. Denn neben dem Firma-Set spielt Pankonin einen weiteren mit jüngeren Sachen seiner Band „Eis 10“ – und fand, dass das wunderbar funktioniert hat. Die Grenzen zwischen den Bands seien sowieso fließend.

Bands waren Indikator für den Wandel in der DDR

Apropos Grenze. Im Jubiläumsjahr des Mauerfalls kommt automatisch die Frage auf, was die alternativen Bands von „Sandow“ über „Feeling B“ bis „Herbst in Peking“ – und der quer durch die Szene verbandelten „Firma“ – zur Wende beigetragen haben mit ihren Elektrogitarren-Sägen und spitzen Worten? „Ich glaube nicht, dass Musiker eine Revolution auslösen können“, sagt Pankonin. Wir haben aber ’ne gute Antenne für den Zeitgeist gehabt.“ Und weiter: „Wir sind ein Indikator für die Veränderungen gewesen. Aber die Bands hatten auch einen Katalysator-Effekt. Bei unseren Konzerten haben die Leute frischen Wind geschnuppert.“ Was nur ein Bild sein kann, wenn man an die verrauchten, kleinen Schuppen denkt, in der sich die Punk-Szene zu Gigs versammelte.

System war immer mehr am Kippen

Die Songs seien aber immer frecher geworden. In den 70er-Jahren sei man, meint Key Pankonin, schon für kleinere Sachen in den Knast gesteckt worden. Nun habe man gemerkt, dass das System immer weiter am Kippen war und hat sich immer mehr getraut.

Das sagt Pankonin auch von sich: „Ich bin eigentlich ein Schisser. Ich wollte nicht in den Knast und bin ja auch zur Armee gegangen.“ Aber selbst bei der NVA zeichnete sich eine Ohnmacht vor Spaß-Guerilla-Aktionen ab. „Im ersten Diensthalbjahr bei einem Fest auf der Wiese vor der Kaserne habe ich einen Sex-Pistols-Song auf meiner West-Elektrogitarre gespielt. Das war ein völliges Unding.“

Song „Faschist“ – plakativ und doch aktuell

Doch zurück ins heute. Einerseits war es fast eine absurde Tatsache, dass im sogenannten antifaschistischen Arbeiter- und Bauern-Staat eine Band sich animiert sah, einen Song „Faschist“ zu schreiben. Ebenso unwirklich erscheint es aber, dass heute ein Landtagspolitiker in Thüringen straffrei so genannt werden darf.

„Bei ,Faschist‘ habe ich das Problem gehabt, dass er mir selber zu plakativ ist. So habe ich ihn auch Jahre nicht gespielt. Jetzt merke ich, dass die Aussage hinter den Zeilen doch relevant ist.“ Und so werde der Song auch in Erfurt zu hören sein. „Die Zeit braucht blöderweise diesen Song. Und wenn die Zeiten nicht besser werden, muss man halt auch beschissene Songs spielen.“

Tatsächlich fühlt sich der Text nicht 35 Jahre alt an: „Ja, wenn er abends in der Kneipe seine Meinung sagt. Und ohne, dass einer das will, oder dass einer fragt. Da stellt man fest, was diese Type immer war und ist. Ein dreckiger… Ein Faschist.“

Museumskeller, 22. Februar, 20 Uhr: Key Pankonin & Band; support: „Kollektiver Brechreiz“ (Punk-Legende aus Sömmerda)