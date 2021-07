Gregorian Voices in der Weimarer Jakobskirche

Zuletzt waren The Gregorian Voices vor zwei Jahren in der Jakobskirche zu Gast.

Weimar. Pop-Songs beleben Frühmittelalterliche Choräle.

Bereits begonnen hat der Vorverkauf für das Konzert von „The Gregorian Voices“ am Sonntag, 29. August, 18 Uhr, in der Weimarer Jakobskirche. Mit mystischen Klängen verzaubern die acht Sänger zu ihrem Zehnjährigen ihr Publikum. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum beben. Der Chor bereichert die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs und belebt sie neu. Mit diesem Experiment greifen die Sänger Rod Stewards „I’m Sailing“ in einer sakralen Modulation auf. Auch „Hallelujah“ Song von Leonard Cohen erntet neben „Ameno“ von ERA Beifallsstürme. Tickets: Pressehaus, Goetheplatz 9a, Tourist Information Weimar, Knabes Verlagsbuchhandlung Die Eule und Reisebüro In der Buttergrube 1.