Gutes Ende für das Bandhaus nach 16 Monaten Unsicherheit

Manche Dinge brauchen Zeit. Auch wenn die Sachlage eigentlich klar ist. Wie im Falle des Erfurter Bandhauses. Das hatte Paul Posse, ein innovativ denkender junger Erfurter, ins Leben gerufen und war dann böse ins Straucheln geraten. Weil sein Domizil eine einzige Katastrophe war. Nun aber, nach 16 Monaten zermürbenden Kampfes um das Recht, hat sich die Waage zugunsten des 26-Jährigen geneigt. Wenn auch nur halb.

Zwei Mal Wassereinbruch im September 2018

Zur Erinnerung: Im September 2018 wurde das gerade erst in die Hohenwindenstraße 13 – eine ehemalige Gerberei – eingezogene Bandhaus-Projekt gleich zwei Mal böse zurückgeworfen. Zwei Mal eindringendes Wasser in den Keller zerstörten die nagelneuen Einbauten, in denen eigentlich junge Bands ein Domizil zum ungestörten Proben finden und als Mieter einziehen wollten. Tolle Idee, böses Erwachen. Alles war ruiniert. Schaden: um die 100.000 Euro.

Vermieter bestreitet alle Vorwürfe

In der Folge entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen Paul Posse und dem Vermieter, einer C+P Machalke GbR aus Oberdorla, die in Person eines Herrn Joseph Eckard Szabo jegliche Verantwortung bestritt und sogar mit abstrusen Behauptungen versuchte, Posse die Schuld in die Schuhe zu schieben. Letztlich landete der Streit vor Gericht. Glücklicherweise erhielt der junge Start-up-Unternehmer großzügige Hilfe. Zum einen durch den Erfurter Baurechtsanwalt Martin Kupfrian, der Posse vor Gericht vertrat. Zum anderen durch Frank Sonnabend, den Mann, der das „Kontor“ in der Hugo-John-Straße zu neuem Leben erweckte. Er bot Paul Posse zu günstigen Konditionen ein Gebäudeteil für die Bandhaus-Idee an. Mitte Dezember wurde Einweihung gefeiert.

Gericht sieht Vermieter in der Verantwortung

Einen Monat zuvor hatte sich das Erfurter Landgericht mit dem Fall beschäftigt. Nach gründlicher Vorabprüfung hatte Richter Uwe Steigerwald schon in der ersten Verhandlung im November durchblicken lassen, dass er dazu neige, dass die Reise in Richtung des Vermieters gehen würde, weil der für die untaugliche Entwässerung in der Hohenwindenstraße verantwortlich sei. Und er hatte einen Vergleich Halbe-Halbe angeregt. Soll heißen, Szabo sollte Posse die Hälfte des entstandenen Schadens bezahlen. Summa summarum 50.000 Euro.

Im Januar bekam Paul Posse die Hälfte seines Schadens ersetzt

Lange tat sich nichts. Am 23. Januar gingen dann doch 50.513 Euro auf dem Anwaltskonto ein. Der Schadensersatz inklusive Gerichtskosten. Ende gut? „Der hohe Verlust bringt mich zwar finanziell etwas in die Bredouille, aber es ist gut so, dass ich dieses unschöne Kapitel endlich abschließen kann“, sagt Posse. Die Gegenseite wollte es nicht auf einen Prozess ankommen lassen und auch nicht mehr in der Presse auftauchen, vermutet er als Grund für deren Einlenken. „Es ist der Abschluss einer sehr unangenehmen Zeit meines Lebens“, sagt Posse abschließend. Aber letztlich sei seine Geschäftsidee zum Glück und durch die Hilfe seiner Mitstreiter doch noch aufgegangen.