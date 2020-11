In ihrer Jahreshauptversammlung hat die Heimatkapelle Finsterbergen einen neuen Vorstand gewählt. Zum ersten Vorsitzender wurde Jens Faulstich, zum zweiten Vorsitzenden Ralph Hettstedt bestimmt. Franziska Strehlow fungiert als Kassenwart, und Norbert Gütt ist musikalischer Leiter. Darüber informierte Vereins-Sprecher Siegfried Kühmel.

Trotz außergewöhnlicher Umstände durch die Corona-Pandemie habe die Heimatkapelle in dieser Saison sechs erfolgreiche Konzerte mit geminderter personeller Besetzung im Naturpark Hüllrod spielen können. „Unser Publikum wusste das zu würdigen“, so Siegfried Kühmel. Für 2021 gebe es ebenfalls eine klare Planung, „natürlich immer unter der Einhaltung aktueller hygienischer Erfordernisse. So bereiten wir uns für das Neujahrskonzert am 1. Januar 2021 im Hotel Rennsteigblick vor, werden am neuen Standort proben, eventuell auch Registerproben durchführen, und wir möchten ab Pfingstsonntag wieder im Hüllrod die beliebten Frühkonzerte anbieten und so unseren kulturellen Auftrag im heilklimatischen Kurort erfüllen.“