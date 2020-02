Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochbegabte junge Musiker auf Schloss Belvedere gesucht

Alljährlich werden sie zu Lunchkonzerten ins Foyer der Berliner Philharmonie eingeladen und geben Konzerte mit dem Thomanerchor: Diese Gastspiele sind klangvolle Beispiele für die exzellente Ausbildung am Musikgymnasium Schloss Belvedere, dem Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik „Franz Liszt“. Es führt nun wieder seine Eignungsprüfungen durch.

Zu Vorspiel, Prüfung und Gespräch sind Bewerber für das Schuljahr 2020/21 am Freitag, 27. März, willkommen. Sie müssen bereits erfolgreich ein Orchesterinstrument oder Klavier, Orgel, Akkordeon, Gitarre, Blockflöte oder Klassischen Gesang erlernen. Besonders gesucht werden Oboe, Fagott, Posaune, Tuba, Harfe und Kontrabass. Bewerben können sich – Eignung für das Gymnasium vorausgesetzt – alle Schüler von der 4. bis 10. Klasse.

Das Staatliche Spezialgymnasium mit Internat bietet Platz für 120 Schüler. Unter ihnen sind zahlreiche Preisträger von Wettbewerben, viele Alumni spielen in führenden Orchestern. Etwa die Hälfte der Schüler sind Thüringer, die anderen kommen aus allen Teilen Deutschlands, einige aus dem Ausland.

Für die anstehende Konzertreise des Kinderchores nach Schweden haben mehrere Filialen der Deutschen Bank und deren Angestellte gespendet. Der Scheck über 1400 Euro wurde am Donnerstag an den Förderkreis für Begabte am Musikgymnasium übergeben. Er unterstützt den Kauf wertvoller Instrumente für das Musikgymnasium und fördert die Schüler, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Außerdem finanziert der Förderkreis den innerschulischen Wettbewerb der Klasse 11spezial. Durch die langjährige Zusammenarbeit des Vereins mit der Deutschen Bank, die ebenfalls die Berliner Philharmoniker fördert, ist es den Schülern des Musikgymnasiums möglich, an Proben mit dem renommierten Orchester teilzunehmen.

Die Bewerbungsunterlagen sind im Internet oder im Gymnasium (Tel. 03643/86 63 10) erhältlich. Bewerbungsfrist ist der 20. März.

www.musikgymnasium-belvedere.de/bewerbung