Weimar. Herbert von Karajan brachte Edda Moser an die Metropolitan Opera New York, wo sie ihren spektakulären Einstand als Königin der Nacht feierte.

Hofgespräch mit Edda Moser

Im nächsten Hofgespräch am Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr im Hotel Russischer Hof wird Opernstar Edda Moser erwartet. Im Gespräch mit Manfred Osten stellt die 1938 in Berlin geborene Sopranistin Stationen ihrer bemerkenswerten Karriere vor. Manfred Osten macht die Biografie der berühmten Mozart-Interpretin zur Basis des Hofgesprächs. Ihre „Arie der Königin der Nacht“ ist seit 1977 auf einer goldenen Schallplatte auf „Menschheits-Mission“ unterwegs – per Raumsonde „Voyager 2“ kreuzt sie durchs Universum. Auf verschiedenen CDs werden die Höhepunkte der Weltkarriere der Sopranistin zu Gehör gebracht. Bei dem anschließenden Cocktailempfang stehen die beiden für Fragen der Gäste zur Verfügung.